Gli AIB della Valle Bronda vigilano sul falò valdese di Saluzzo [FOTO

A vigilare sul corretto svolgimento, senza alcun intoppo, del grande falò valdese, il “falò della liberta” che ieri sera ha rischiarato piazza Castello, a Saluzzo, c’erano anche gli operatori del Corpo Anti incendi boschivi del Piemonte.

Insieme a Polizia locale e funzionari comunali, la squadra AIB ha vigilato con particolare attenzione durante le fasi dell’incendio della catasta di legno, pronta a intervenire, con idranti e naspi, in caso di necessità. Sul posto, quattro operatori, coordinati dal caposquadra Daniele Bertola.

All’evento ha presenziato anche Gabriele Gilardone, comandante dell’area di base numero 5, che comprende per l’appunto anche la squadra della Valle Bronda.

Gli operatori AIB, al termine del falò, hanno messo in sicurezza l’area del rogo, che poi per sicurezza è stato bagnato con il modulo solitamente utilizzato per lo spegnimento degli incendi boschivi.