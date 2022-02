Lutto a Bra per la morte di Lucia Cravero, protagonista delle notti al Diamant

L’epopea del Diamant perde una delle sue protagoniste.

È lutto a Bra per la morte di Lucia Cravero, sconfitta da una malattia all’età di 74 anni.

E proprio per questo, con i familiari, oggi la piangono i tanti amici.

Come Pino Berrino: “Oggi se n’è volata via un’altra porzione della mia gioventù. Se l’è portata via Lucetta del Diamant. Sono sicuro che sarà così per molti miei coetanei, che ancora ai giorni nostri continuavano ad associare la sua immagine ai matinè e alle serate danzanti di quel locale di cui il suo papà, anche lui troppo presto scomparso, era proprietario con Comino e Rainero.

Tre ricordi sintetici e significativi. È il 1968, sto rifornendo la sua fiat 500 (Pino Berrino è stato titolare di un distributore di carburante, ndr) e lei, che mi dice: ‘Cosa fai ancora qui mentre in via Cuneo sta passando il Cantagiro!’.

Ed io che inforco il Lambrettino e la lascio lì così, parto in impennata per assistere all’evento. Lei, al Diamant dietro la cassa del bar che mi guarda severa e professionale e non raccoglie le mie battute spiritose. Lei, due anni fa mentre stringe fra le mani il mio libro e parliamo di cosa? Del Diamant”.