Prismi Spa e Ascom Bra insieme per digitalizzare le piccole e medie imprese

Ascom Bra presenta ufficialmente una importante partnership con Prismi Spa. Obiettivo dell’accordo è quello di permettere agli associati di compiere l’importate trasformazione digitale fondamentale e necessaria per sostenere il mercato in questa fase di post pandemia.



Prismi Spa, uno dei principali player italiani nell’ambito del web marketing e delle attività online rivolte alle Pmi italiane, in linea col proprio approccio di supporto alla digitalizzazione d’impresa, consentirà agli associati di Ascom Bra di attivare importanti progetti personalizzati volti a valorizzare il loro brand, migliorare il posizionamento online e generare maggiore visibilità e contatti sia a livello locale sia internazionale.



Offrirà alle Pmi un supporto consulenziale, strategico e operativo nei diversi ambiti di sviluppo con un focus in particolare sulla presenza e i contenuti digitali, sulle campagne di visibilità, sulla generazione di contatti, sulle vendite online e sull’export all’estero. Prismi Spa e Ascom Bra lavoreranno congiuntamente per offrire il proprio sostegno durante tutte le fasi del processo: dall’analisi iniziale, alla produzione, al post-vendita.



“La nuova partnership conferma l’obiettivo di Prismi Spa di porsi come interlocutore delle imprese consapevoli di doversi esprimere sul web, offrendo consulenza e operatività in ogni fase di progetto – commenta Paolo Romiti, presidente e amministratore delegato del Gruppo Prismi–. È un passo importante per valorizzare e supportare tutte le aziende del territorio,per esaltare e promuovere le eccellenze territoriali grazie ai nuovi canali digitali in un’ottica di sviluppo sia locale, sia internazionale”.



“Siamo orgogliosi di avviare una nuova e importante collaborazione con una società leader nel settore del digital marketing come Prismi Spa – aggiunge Luigi Barbero, direttore Confcommercio Ascom Bra -. Il commercio ha iniziato ad adottare le tecnologie informatiche solo di recente rispetto ad altri settori e, al contempo, deve confrontarsi con clienti sempre più volubili e multicanale. Oggi non c’è business senza digital: il prodotto, il punto vendita e il servizio sono informazioni da gestire con le tecnologie digitali, che diventano la chiave della comunicazione e del business. Coinvolgere le aziende con degli strumenti di digitalizzazione, dei modelli di 'customer experience', delle piattaforme tecnologiche e dagli apparati capaci di generare nuovo valore per le imprese e i loro clienti è il nostro obiettivo. Prismi Spa offre queste soluzioni e siamo certi potranno dare ottimi risultati alle aziende che sapranno cogliere queste opportunità”.



I servizi di digital marketing che saranno messi a disposizione con prezzi scontati per le aziende associate sono PHOTO 25: shooting professionale studiato per lavorare con scatti per il web o per i socia; PHOTO E-COMMERCE 25: shooting tecnico pensato per un e-commerce di elevata qualità; VIDEO CARTOON SMART E PRO: prodotto di grafica animata pensato per diverse aree aziendali che ha lo scopo di spiegare concetti astratti o servizi complessi tramite immagini dinamiche e gradevoli che terranno alta l’attenzione dello spettatore; VIDEO SPOT: spot con shooting video, drone e voce fuori campo. Un prodotto completo per presentare l’azienda al cliente nella maniera più qualitativa, efficace e convincente che esista; CAMPAGNA LOCAL: prodotto campagna adatto a tutti coloro che vogliono visibilità e clienti a livello locale; VOLANTINO DIGITALE: video volantino di comunità della durata di 30”/40”, accompagnato da una campagna pubblicitaria della durata di 4 mesi con media buying incluso. Il servizio richiede un minimo di almeno 4 attività aderenti contemporaneamente. Ogni attività avrà a disposizione un prodotto o servizio da promuovere mediante un’offerta della durata di un mese o anche settimanale.