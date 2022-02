A Monforte d'Alba la mostra di Kazuko Hiraoka, famosa calligrafa giapponese

Il Borgo di Monforte d'Alba è poliedrico, carismatico e affascinante sembra abbia una particolare vocazione a captare le vibrazioni legate all’arte, alla musica, al cinema e a tutto ciò che concerne la creatività.

Ci sono legami che superano il tempo e lo spazio; comunanze inattese tra artisti lontani per provenienza, formazione e stile. E' il caso di questo incontro che avviene nel cuore della Langa albese, terra sempre più cosmopolita. E' indubbio che la calligrafia è stata una delle fonti ispiratrici di molti artisti e continua a influenzare le arti visive contemporanee anche in modo inconsapevole. Non a caso Andrés Avré, nella nuova serie di lavori dal titolo "In hoc signo" celebra il potere del segno, risultato di azioni consapevoli o meccaniche che, come in natura, sembrano prodotte da un'unica, misteriosa, infinita forza vitale.