Al cinema Ferrini di Caraglio la proiezione del film su Antonio Ligabue, sceneggiato da Alfredo Valla

L'arte come simbolo di riscatto per una vita difficile. Per lungo tempo incompreso e ritenuto un folle dai contemporanei, Antonio Ligabue con le sue sculture e i suoi dipinti di paesaggi, animali feroci ed autoritratti è oggi considerato uno dei maggiori esponenti dell'arte contemporanea e naïf. Un successo che arrivò solo molto tardi ma che rese giustizia a questo geniale artista.

Interpretato da Elio Germano (vincitore per questo ruolo dell'orso d'argento del festival di Berlino e di un David di Donatello) il grande pittore viene raccontato, dalla sua infanzia travagliata fino al meritato successo, nella pellicola: "Volevo Nascondermi" (di Giorgio Dritti).

Il pluripremiato film (vincitore di 7 premi Donatello, 1 orso d'argento a Berlino, 1 Nastro d'argento e 2 EFA) verrà proiettato presso il Cinema C. Ferrini di Caraglio sabato 19 e domenica 20 febbraio.

In tal occasione sarà presente (solo durante la proiezione del sabato sera) il regista Fredo Valla, sceneggiatore del film.

Orari:

Sabato 19/02 ore 21

Domenica 20/02 ore 17 e 20:30

Per informazioni contattare info@contardoferrini.it