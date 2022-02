La Fiera Nazionale della Meccanizzazione Agricola di Savigliano torna in presenza dopo tre anni

È cominciato il conto alla rovescia per l’inaugurazione della 39a edizione della Fiera Nazionale della Meccanizzazione Agricola di Savigliano, che si svolgerà esattamente tra un mese, da giovedì 17 a domenica 20 marzo 2022, presso l’Area fieristica di via Alba a Savigliano. Il più importante evento fieristico di settore del Nord-Ovest torna in presenza a distanza di tre anni, dopo che la pandemia ne ha impedito lo svolgimento sia nel 2020 che nel 2021, ricco di novità e cambiamenti che il pubblico e gli espositori scopriranno il giorno dell’inaugurazione e che verranno in parte anticipati dall’ente organizzatore, la Fondazione Ente Manifestazioni di Savigliano, nel corso della serata di premiazione del Concorso Novità Tecniche 2022, un vero e proprio evento pre fiera che si svolgerà giovedì 10 marzo al Teatro Milanollo di Savigliano.

“Nel marzo 2020 l’arrivo improvviso della pandemia ha cambiato il mondo e noi siamo cambiati con lui, obbligandoci a rimandare a data da destinarsi la 39a edizione a pochi giorni dall’inaugurazione – ricorda Andrea Coletti, presidente della Fondazione Ente Manifestazioni di Savigliano -. In questi due anni di attesa, ci siamo confrontati a lungo sulla nostra identità e sul significato di questo evento. Dopo aver sperato invano fino all’ultimo momento di poter tornare in presenza l’anno scorso, ci siamo inventati l’Agrifestival, un format digitale che continuerà ad esistere parallelamente al ritorno della fiera in presenza, allargando il nostro target, eliminando le distanze geografiche e contribuendo alla costruzione di una nuova identità della fiera fortemente basata sui contenuti, di cui la prima concretizzazione è il MAGazine che sostituisce il catalogo che verrà distribuito nel Nord-Ovest nelle settimane che precedono l’evento. Il Covid ha cambiato il mondo ma noi abbiamo giocato in contropiede decidendo di cambiare noi prima di esserne costretti a farlo”.

La 39a edizione della Fiera Nazionale della Meccanizzazione Agricola di Savigliano si presenta ai nastri di partenza forte di un’adesione entusiastica da parte dei 260 espositori che hanno confermato la loro presenza, cosa non scontata dopo un’assenza così lunga e viste le vicissitudine che vivono le principali fiere di settore a livello internazionale. Confermato anche l’ingresso gratuito del pubblico durante i quattro giorni di svolgimento, con orario continuato dalle 9 alle 19. All’interno dell’area espositiva troveranno spazio sia il padiglione coperto Ecotech (dedicato ai temi dell’efficienza energetica, delle energie rinnovabili e della tecnologia in agricoltura), sia il padiglione Agrimedia (dove si succederà un ricco calendario di convegni e appuntamenti per addetti ai lavori e appassionati realizzato con il contributo della Fondazione CRC). La 39a edizione della Fiera Nazionale della Meccanizzazione Agricola di Savigliano è organizzata dalla Fondazione Ente Manifestazioni di Savigliano con i patrocini della Regione Piemonte, della Provincia di Cuneo e della Camera di Commercio di Cuneo. Per avere aggiornamenti e maggiori informazioni telefonare allo 0172/712536 o consultare i siti Internet www.fierameccanizzazioneagricola.it e www.entemanifestazioni.com