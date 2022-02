Cuneo verso le elezioni, i 5 Stelle lanciano un amo a Boselli

Che le trattative a Cuneo si stessero facendo serrate era nel novero delle cose. Il tempo stringe e coloro che avevano annunciato candidature a sindaco e liste, forse con troppo anticipo ed eccessivo entusiasmo, devono ora fare i conti con la realtà.

Mettere in piedi una squadra che sia rappresentativa delle articolate sensibilità sociali e delle tante espressioni delle realtà territoriali del Comune, si sta rivelando impresa ardua.

Ecco perché s’infittiscono i pour parler e anche gli incontri che dovevano avere carattere di riservatezza, nel momento in cui vengono dati in pasto ai social, diventano di dominio pubblico.

Emergono, dunque, gustosi retroscena.

È il caso, ad esempio, del post pubblicato ieri su dal candidato sindaco indipendente Giancarlo Boselli il quale, alla stregua di una madonna pellegrina, continua a battere senza tregua il territorio palmo a palmo.

In un tweet Boselli annunciava di aver ricevuto un invito, che raccontava così: “E se ci vedessimo io, te e l’esponente di una lista civica per provare a metterci insieme? Uno di noi dovrebbe ritirare la candidatura a sindaco…Risposta: noi andiamo da soli al primo turno e con i partiti non ci alleiamo”.

Un post che ha suscito la curiosità di conoscere quale fosse il partito interessato a sedurre Boselli?

“Alle voci che stanno circolando con le ipotesi più svariate – spiega Boselli- , preferisco la chiarezza. Non violo alcun accordo di riservatezza se dico apertamente di aver ricevuto un invito dalla candidata sindaco dei 5 Stelle, Silvia Cina, per un possibile incontro con lei e un esponente di Evoluzione (che immaginiamo non potesse che essere Pietro Carluzzo, ndr). L’ho ringraziata ma ho ribadito che al primo turno la mia candidatura non prevede alleanze. Nè tantomeno intese con i partiti e liste sottomesse alle loro logiche. Non è il primo approccio. Anche esponenti dell’attuale maggioranza e opposizione stanno cercando di capire se ci siano ancora spiragli di accordi con noi. A tutti dico con chiarezza: per il primo turno non ce ne sono”.