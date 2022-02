Referendum giustizia: "Vittoria della Lega e della democrazia"

Con il via libera nella giornata di ieri della Corte Costituzionale sui cinque quesiti referendari proposti dalla Lega Salvini Premier in tema di giustizia i cittadini saranno chiamati ad esprimersi su temi quanto mai attuali.

Gli italiani potranno infatti votare per cancellare la legge Severino, sulla separazione delle carriere dei magistrati, sulla stretta alla custodia cautelare, sul via libera alle candidature per il Csm senza bisogno di un numero di firme tra 25 e 50 e sul voto degli avvocati nei consigli giudiziari sulle valutazione dei magistrati.