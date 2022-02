La vita in canile per due cani con problemi di vista può essere particolarmente difficile

Il Rifugio Pinco Pallino oggi vi presenta due adozioni del cuore.

Questi ospiti hanno problemi di vista, ma ciò non gli impedisce di avere una vita normale in famiglia. Ovviamente in canile sono maggiormente penalizzati rispetto agli altri, questa è un’ulteriore motivo per venire a conoscere Jurek, il simil collie, e Volpino Tenerino, il simil Volpino.

Rifugio Pinco Pallino Tel. 333/8990717 (Mok) - 334/3372507 (Lorena)

E-mail: pincopallinoclub@alice.it

Facebook: @Pagina Del Canile Pinco Pallino Club