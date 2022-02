Cuneo, in città disponibili due nuovi medici di famiglia

Dal 1° marzo si inseriscono quali medici titolari di medicina generale a Cuneo il dottor Paolo Demaria e la dottoressa Alessandra Leone.



Il dottor Demaria presterà la propria attività, previo appuntamento al numero 353/4380849, a Cuneo in via XX Settembre 49 con i seguenti orari: lunedì 9-12; martedì 15.30-18.30; mercoledì 9-12; giovedì -12; venerdì 15-18. Mail: studio.paolodemaria@gmail.com.



La dottoressa Leone presterà la propria attività, previo appuntamento al numero 351/6553858, a Cuneo in via Emanuele Filiberto 6 con i seguenti orari; lunedì 10-12; martedì 16-18; mercoledì 16-18; giovedì 10-12; venerdì 16-18. Mail dottoressaleonealessandra@gmail.com.



Sarà possibile effettuare la scelta nei confronti dei Medici con le seguenti modalità:

- trasmettendo via e-mail la richiesta di cambio medico unitamente ad un documento di identità ai seguente indirizzo mail: segreteria.sportellocuneo@aslcn1.it;

- attraverso il portale www.salutepiemonte.it – il mio medico (è necessario il possesso delle credenziali nazionali: SPID, CIE o TS-CNS/Certificato digitale).

- recandosi di persona presso gli sportelli distrettuali dell’ambito di Cuneo muniti dei seguenti documenti: Tessera Team; documento di identità o eventuale delega nel caso di iscrizione da parte di persona diversa dall’avente diritto, con i documenti del delegato e del delegante. Il modulo-delega è reperibile presso gli sportelli o sul sito internet dell’Asl Cn1.