In ricordo del giovane Federico Alabiso coriandoli e stelle filanti per i bimbi in ospedale a Cuneo

È grande la generosità e la sensibilità dei genitori di Federico Alabiso, il 16enne di Dronero morto in un incidente stradale lo scorso anno.

Dopo aver donato cinque bambole all'Ospedale Civico San Camillo De' Lellis di Dronero per dare avvio alla "Terapia della Bambola", hanno pensato anche ai bimbi ricoverati in Pediatria a Cuneo.

Nei giorni scorsi hanno regalato coriandoli, stelle filanti e mascherine per portare un po' di colore e sorrisi ai piccoli pazienti del Santa Croce. Lo hanno fatto tramite l'Abio Cuneo, l'Associazione per il Bambino in Ospedale.

"In ricordo di Federico Alabiso Fede che amava sorridere e ci ha lasciati troppo presto. Che il sorriso dei bimbi arrivi fin lassù...", hanno scritto i genitori.

Commosso il ringraziamento del reparto di Pediatria: “Grazie alla famiglia che, tramite l' Abio Cuneo, ha saputo trasformare il dolore, per la perdita del figlio, in allegria, con coriandoli e stelle filanti donati ai bimbi della Pediatria del nostro Ospedale S. Croce e Carle”.