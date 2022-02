Secondo gol in maglia giallorossa per Manuel Pavesi che ha scelto un'occasione importante (la sfida alla capolista Novara) per siglare una rete di ottima fattura, con un pregevole esterno mancino su assist di Magnaldi.

Molto positiva la prova dell'attaccante ingaggiato dalla società giallorossa dopo la partenza di Vincenzo Alfiero, titolare nella sfida di mercoledì pomeriggio all' "Attilio Bravi".

Nel video le dichiarazioni dei due attaccanti nel post match