Ginnastica, Campionato Regionale Squadre Allieve Gold: la saluzzese Anna Russo sul gradino più alto del podio nella prima prova

Sabato scorso, 12 febbraio, sul parquet del PalaPajetta di Biella, si è aperta la stagione di ginnastica ritmica che ha visto l'esordio delle gare a squadra o, per meglio dire, di rappresentativa.

L'onore di dare il via al calendario federale è andato alla fase regionale del Campionato di Squadra Allieve Gold, che chiama alle armi, anzi, agli attrezzi, i giovani virgulti piemontesi, il futuro della ritmica.

A differenza di quanto potrebbero pensare i meno esperti, a dispetto della giovane età il livello è tutt'altro che basilare, almeno per alcune delle più quotate società le cui ginnaste raggiungono al massimo i 12 anni ma che sono già in grado di sorprendenti performance.

Tra le protagoniste di giornata, componente della squadra che ha vinto la gara riservata alle Allieve di prima fascia, anche una giovane saluzzese, Anna Russo, speranza della ritmica piemontese che dallo scorso settembre si è trasferita a Torino, dove fa parte di HDemia, il Polo Tecnico Societario della FGI che fa capo all'Eurogymnica.

Eurogymnica è il più prestigioso club piemontese, vincitore di 36 titoli italiani, 3 argenti mondiali junior e che tra pochi giorni esordirà per la quattordicesima volta nel campionato di Serie A, un altro record a livello regionale.

Anna ha mosso i primi passi nel mondo dei cinque attrezzi presso la Libertas Saluzzo e da gennaio è tesserata per il sodalizio sabaudo.

Un impegno a tempo pieno quello della classe 2010, che da lunedì a venerdì si allena fino a 7 ore giornaliere, seguita da uno staff tecnico di alto livello e affiancata da preparatori atletici, coreografi, fisioterapisti, chinesiologi. In accademia, un occhio di riguardo viene riservato all'istruzione e le ginnaste vengono affiancate e accompagnate nel percorso scolastico da professori che fungono da tutor.

Dopo tanto lavoro e tanto impegno, Anna ha dunque coronato il suo sogno e sabato, superata senza grandi patemi la tensione di una "prima" e sostenuta da un'Onda Blu (la torcida di Eurogymnica) particolarmente calorosa, ha sfoderato tutta la sua personalità, andando a vincere l'oro proprio all'esordio.

Eleganti e grintose, le EGirls sono parse già sufficientemente affiatate e così Anna, Chiara Cortese, Sara Parente e Tea Semeraro si sono rivelate superiori su ognuno dei quattro esercizi previsti dal programma. Corposo il distacco sulle inseguitrici: più otto punti per un totale di 87,250 ma con cospicui margini di miglioramento che regalano ottimismo per la conquista del titolo regionale e per la fase nazionale.

Anna si gode la prima medaglia d'oro della carriera e intanto continua a sognare di ritagliarsi tra qualche anno un posticino nella formazione di Serie A che nell'edizione 2022 prenderà il via sabato prossimo a Cuneo. Un grande evento ospitato per la prima volta nel capoluogo e curato dalla Cuneoginnastica del presidente Adinolfi.