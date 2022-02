Volley femminile A1 - Bosca S.Bernardo Cuneo travolta a Busto Arsizio, Spirito: "Dovremo trovare la risposta a quello che è successo tutte insieme"

La e-work arena è ancora una volta amara per la Bosca S.Bernardo Cuneo, che cade 3-0 nel recupero della tredicesima giornata del girone di andata. Le cuneesi partono bene e conducono il primo parziale fino al 15-20, poi subiscono il ritorno delle bustocche trascinate da una Gray autrice di otto punti nel parziale e cedono 25-23. Nel secondo e nel terzo parziale le gatte non mettono mai la testa avanti; coach Pistola gioca le carte Kuznetsova e Agrifoglio ma l’inerzia dell’incontro non cambia, con le farfalle che hanno vita facile e portano a casa i tre punti in scioltezza. Per la Bosca S.Bernardo Cuneo seconda sconfitta 3-0 consecutiva, arrivata al termine di una prestazione ancora peggiore rispetto a quella offerta al cospetto della Igor Gorgonzola Novara; per coach Pistola molto materiale su cui lavorare in vista della difficile di trasferta di Conegliano di domenica 20 (ore 17:00). La prevendita per l’atteso derby con la Reale Mutua Fenera Chieri di domenica 27 (ore 19:30, diretta Sky Sport Arena) prenderà il via lunedì 21 alle ore 9:30 in sede (lunedì-venerdì ore 9:30-12:00 e 16:00-18:30) e online su www.liveticket.it.

ILARIA SPIRITO, LIBERO BOSCA S.BERNARDO CUNEO «Non esiste che combattiamo, anzi, comandiamo il primo set, poi perdiamo ai vantaggi, dove può succedere di tutto, e rientriamo in campo come abbiamo fatto e finire dei set così. Dovremo trovare la risposta a quello che è successo tutte insieme perché domenica giochiamo di nuovo e ci attendono altre partite importanti. Contro Busto o spingi al 100% oppure fai fatica a giocarci contro, soprattutto in questo palazzetto».

CRONACA



PRIMO SET Coach Andrea Pistola schiera Signorile e Gicquel in diagonale, Degradi e Jasper in banda, Squarcini e Stufi al centro e la recuperata Spirito nel ruolo di libero. Formazione tipo per Musso, che si affida a Mingardi opposta a Poulter, Bosetti e Gray schiacciatrici, capitan Stevanovic e Olivotto centrali, l’ex Zannoni libero. La Unet e-work Busto Arsizio tenta subito l’allungo (3-1), ma la Bosca S.Bernardo c’è: 7-6. Il primo vantaggio ospite arriva con un tocco a rete di Gicquel dopo un servizio insidioso di Squarcini (9-10). Il muro di Stufi e il mani out di Degradi firmano il primo break cuneese, sul quale coach Musso interrompe il gioco (11-13). Spirito difende, Degradi trova un colpo delizioso per il più tre. Ancora doppia Degradi per il 14-17 sul quale è ancora time out per la panchina di casa. Degradi e Gicquel si fanno valere a rete sul lungo e fruttuoso turno al servizio di Signorile (14-19). Musso inserisce l’ex Ungureanu per Bosetti. Due muri di Stevanovic permettono alle padrone di casa di risalire fino al 17-20, sul quale coach Pistola chiama a colloquio le sue. Dentro Giovannini per Degradi in seconda linea. Sono Stevanovic e Gray a tenere in scia le farfalle; è proprio la schiacciatrice canadese a firmare l’aggancio sul 22-22. Dopo il time out richiesto dalla panchina ospite ancora Gray due volte a segno, poi Degradi non trova le mani del muro avversario: un primo parziale a lungo condotto dalla Bosca S.Bernardo Cuneo va alla Unet e-work Busto Arsizio (25-23): 1-0. Tabellino: 8 Gray, 5 Degradi, 4 Jasper, Olivotto, Stevanovic

SECONDO SET Il muro cuneese non riesce a contenere Gray, già in doppia cifra (6-4). La Unet e-work Busto Arsizio scava il solco con Mingardi, a segno prima in attacco e poi a muro: 9-6. Azione lunga con difese spettacolari di Spirito e Jasper risolta da Stevanovic, ace di una Mingardi salita di tono e sull’11-7 arriva il time out per la panchina ospite. Sul 14-8 dentro Agrifoglio per Signorile, poi Kuznetsova per Degradi. Stevanovic imperversa, Olivotto ferma Squarcini a muro: 17-9 e nuovo time out per coach Pistola. Kuznetsova fermata a muro prima da Poulter e poi da Olivotto per il 19-10. Jasper buca il muro bustocco, poi Olivotto chiude uno scambio prolungato e spettacolare con due difese di Squarcini (20-12). Attacco out di Mingardi, ace di Gicquel con l’aiuto del nastro e coach Musso chiama a colloquio le sue sul 20-14. Bosetti con un attacco e un muro e Gray chiudono i conti sul 25-16: la Unet e-work Busto Arsizio allunga sul 2-0. Tabellino: 6 Gicquel, 4 Gray, Stevanovic

TERZO SET Ci sono Agrifoglio e Kuznetsova dal via. Le padrone di casa scappano subito sul 3-0. Stufi ferma Stevanovic a muro, ma Mingardi e Gray consolidano l’allungo bustocco (6-1). Dentro Caruso per Stufi. Dopo la parallela di Stevanovic e il primo tempo out di Squarcini arriva il time out di coach Pistola (8-2), ma l’inerzia del match non cambia (11-3). Sul 12-4 dentro Giovannini per Kuznetsova in seconda linea. Unet e-work Busto Arsizio sempre in controllo e sul 15-7 è ancora time out per la Bosca S.Bernardo Cuneo. Le gatte non riescono a reagire e le padrone di casa, con Monza in campo per Poulter, volano sul 18-7. A scrivere la parola fine sul monologo bustocco è un errore di Squarcini dai nove metri: 25-12 e 3-0 a favore della Unet e-work Busto Arsizio. E-work arena ancora amara per la Bosca S.Bernardo Cuneo, alla seconda sconfitta consecutiva. Tabellino: 5 Mingardi, Bosetti

TABELLINO

UNET E-WORK BUSTO ARSIZIO – BOSCA S.BERNARDO CUNEO 3-0 (25-23, 25-16, 25-12)

Unet e-work Busto Arsizio: Poulter 1, Battista 1, Olivotto 7, Gray 14, Mingardi 9, Zannoni (L), Stevanovic 11, Bosetti 8, Ungureanu 1, Herrera Blanco 1, Monza, Bressan. N.e. Cerbino, Colombo. All. Musso, vice all. Gaviraghi

Bosca S.Bernardo Cuneo: Kuznetsova 1, Degradi 6, Squarcini 4, Spirito (L), Giovannini, Agrifoglio, Gicquel 11, Signorile 1, Caruso 1, Jasper 7, Stufi 6. N.e. Gay, Zanette. All. Pistola, vice all. Petruzzelli

NOTE

Spettatori: 1026Arbitri: Piperata e Pozzato

MVP: Giorgia Zannoni

Durata set: 27’, 22’, 24’. Totale: 1h18’.

Unet e-work Busto Arsizio: 10 muri, 3 ace, 10 errori in battuta, 44% in attacco, 56% (39%) in ricezione.

Bosca S.Bernardo Cuneo: 5 muri, 3 ace, 12 errori in battuta, 31% in attacco, 60% (34%) in ricezione.