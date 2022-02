Volley femminile A1, coach Musso dopo la vittoria di Busto contro Cuneo: "Nel primo set fondamentale l'ingresso di Ungureanu"

Passo falso per la Bosca S.Bernardo Cuneo in casa della Unet e-work Busto Arsizio che invece torna alla vittoria dopo due stop consecutivi.

Serata no delle ragazze di Pistola, sconfitte con un severo 3-0.

Il coach di Busto Marco Musso ha così commentato la gara dell' "E-Work Arena", sottolineando la bontà della prova dell'ex Cuneo Adelina Ungureanu: "Per noi era fondamentale trovare i tre punti, che mancavano da due partite: abbiamo giocato una partita buona, anche nel primo set dove abbiamo dimostrato carattere nel voler recuperare e vincere. Non era facile con 5 punti di distacco: è stato fondamentale l'ingresso di Ungureanu che ha cambiato ritmo al servizio, cosa che a noi in questo momento viene un po' difficile. Credo che stasera abbiamo fatto un lavoro di muro-difesa molto importante perchè Cuneo ha tante giocatrici forti in attacco. Usciamo bene da un periodo molto intenso dal punto di vista dello sforzo mentale perchè è più facile gestire di testa sconfitte nette piuttosto che partite in cui sei lì che te la giochi e poi perdi come è capitato a noi. Sono contento per le ragazze che sono entrate dalla panchina perchè si è visto che avevano grande voglia di giocare e dare il proprio contributo".