Blanco sold out... e scatta il bagarinaggio a prezzi da ‘brividi’ anche per Collisioni

Ormai è chiaro. Siamo in piena “Blanco-mania”, un’ondata che non sembra arrestarsi.



Pseudonimo di Riccardo Fabbriconi, il giovane cantante bresciano che ha appena compiuto 19 anni, ha messo tutti d’accordo nel duetto con il collega Mahmood che lo ha portato a vincere la 72ª edizione del Festival della Canzone Italiana.

"Brividi" è un successo internazionale ormai attestato: giorni fa era al settimo posto della classifica Billboard appena dietro a nomi come Ed Sheeran e davanti ad un'artista riconosciuta in tutto il mondo come Adele.



In meno di due settimane ha raggiunto il disco di platino ed è il singolo con il numero più alto di copie vendute in una settimana. E' inoltre il brano più ascoltato di sempre in un giorno su Spotify Italia: 3.384.192 riproduzioni nelle prime 24 ore dalla pubblicazione.

Non ci sono parole per definire lo straordinario successo che fa ben sperare per la partecipazione all'Eurovision Song Contest che si terrà a Torino a maggio.

Ma anche senza il compare, di maggiore esperienza, Mahmood, è Fabbriconi, la vera rivelazione del 2022, con numeri da tutto esaurito in poche ore.



Lo saprà bene chi ha provato a comprare il ticket per la data del 9 luglio di Collisioni ad Alba. In 60 minuti si è registrato il sold out per il concerto di Piazza Medford, così come di tutti gli altri spettacoli in Italia.

E così la Blanco-mania si è nel giro di pochi giorni trasformata in Blanco-isteria per procacciarsi un biglietto dell'autore di 'La canzone nostra' e 'Mi fai impazzire'. Per la gioia dei siti di secondary ticketing.



Il prezzo di base per il concerto di Collisioni, prima data annunciata del festival agri rock, era, per chi è riuscito a comprarlo, fissato a 39,10 euro. Ma oggi su viagogo la data del 9 luglio - segnalata peraltro a Cuneo anziché ad Alba - registra rincari vertiginosi da 139 euro fino alla (folle) cifra di 12 mila euro. Più contenuti, ma comunque decisamente lontani dal prezzo di partenza, i rincari effettuati sul sito stubhub con prezzo che varia per il concerto albese tra i 175 e i 250 euro per ciascun ticket.

Lusso per pochi. E se Blanco canta "... Pagherai per andar via [...]" di certo non ci si poteva aspettare, un mese fa, che il conto fosse così... da 'Brividi'.