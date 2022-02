A Monterosso Grana si lavora sulle scarpate lungo la comunale Alborné

Sono in fase di completamento i lavori di regimazione delle acque superficiali e il consolidamento delle scarpate lungo la strada comunale Alborné, a Monterosso Grana, resisi necessari a seguito degli eventi alluvionali dell'autunno 2019.



I lavori sono consistiti nell'inserimento di blocchi in cava di pietra naturale a protezione della scarpata e una staccionata in legno di protezione, ripristino della sede stradale, e inserimento di una canaletta di raccolta delle acque piovane e relativi attraversamenti.



In primavera verrà eseguita l'asfaltatura finale. Importo complessivo dell'intervento 70.000 euro, coperto da contributo regionale.