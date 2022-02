A scuola di progettualità

Prosegue la collaborazione tra gli studenti e i docenti del corso “Made in Italy - legno” del “Denina Pellico Rivoira” di Saluzzo con l’Architetto Carlo Malerba, presidente dell’ADI (Associazione Design industriale) Nord Ovest.

Mercoledì16 febbraio 2022 tutti gli studenti delle classi del corso hanno incontrato l’architetto, in modalità videoconferenza, per confrontarsi sull’avvio dei lavori di ricerca storica e progettuale che i ragazzi stanno conducendo con i loro docenti, al fine di creare un nuovo linguaggio relativo all’ideazione e alla produzione di oggetti in legno.

Gli studenti hanno avuto modo di presentare le loro proposte e i loro lavori di ricerca all’architetto Malerba e riflettere con lui sui punti di forza e sulle criticità delle loro ipotesi, in un dialogo proficuo con un protagonista del mondo del design che ha prestato in modo efficace la sua esperienza al servizio dei ragazzi.

Partire dalla tradizione per arrivare al futuro, questo il punto focale dell’incontro, che ha fornito agli studenti molti spunti di riflessione per arricchire le loro competenze a tutti i livelli, dall’idea, al disegno, alla realizzazione fattuale in laboratorio.

Questa collaborazione si innesta in un discorso più ampio di dialogo tra la scuola, il design e il mondo produttivo, rappresentato dal consorzio “Saluzzo arreda”, poiché l'obiettivo fondamentale del corso è quello di portare gli studenti al successo formativo, stimolando l’acquisizione dei saperi fondamentali della professione, per essere competitivi sia nel mondo del lavoro che in quello degli studi post-diploma.

Ad oggi, infatti, tale finalità risulta realizzabile e reale, in quanto il corso “Made in Italy Legno” vede un grande numero di ex studenti impiegati felicemente nelle aziende del settore del territorio.

Sicuramente il confronto con professionisti del settore non può che essere positivo per studenti e docenti, una finestra aperta su un mondo di progetti ancora tutti da realizzare.