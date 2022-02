Ascoltare, capire, accogliere, integrare: al via gli incontri dell’Azione cattolica di Saluzzo

"Dall'io che isola al Noi che include: ascoltare, capire, accogliere, integrare" è il nuovo ciclo d'incontri organizzato dall'Azione Cattolica della Diocesi di Saluzzo in partenza da domani sabato 19 febbraio, all’oratorio Don Bosco di via Donaudi, alle 17.

Per il primo incontro "percorsi di accoglienza" interverrà il dottor Antonio Silvio Calò, direttore scientifico presso l'Associazione J. Maritain di Treviso, autore del libro “Si può fare. L’accoglienza diffusa in Europa”, grande studioso di processi di accoglienza e integrazione.

“Tutti gli anni la nostra Associazione diocesana – spiega il presidente Davide Debernardi- si occupa dell'approfondimento di una tematica sociale particolarmente importante per la contemporaneità e per la nostra comunità locale. Negli anni passati abbiamo esplorato i temi del lavoro e dell'Europa, della partecipazione attiva e dell'ecologia, dell’economica locale, della famiglia e del volontariato, solo per citare i più recenti.

Il cammino di quest'anno si propone di legare il concetto di fratellanza, espresso nell'enciclica “Fratelli tutti”, al complesso fenomeno dell’immigrazione e dei rapporti tra diverse culture.

Citando direttamente l’enciclica: “le migrazioni costituiranno un elemento fondante del futuro del mondo, ma oggi esse risentono di una perdita di quel senso della responsabilità fraterna, su cui si basa ogni società civile.”

La fraternità, così come tratteggiata da papa Francesco, ci indica una via di impegno vero e sincero, soprattutto nei confronti delle persone più fragili, più escluse ed emarginate della nostra società. Tali sono, certamente, coloro che fuggono dal loro Paese, molte volte a costo della vita, per arrivare in Europa. Affronteremo l'argomento da un punto di vista storico e sociale, economico ma anche etico, giuridico e religioso, grazie all'aiuto di studiosi e studiose competenti provenienti da tutta Italia".

Dopo il primo incontro, il 3 marzo sarà in calendario l’appuntamento: “Migrazioni: motivi e cause” con Laura Zanfrini: docente di sociologia delle migrazioni e della convivenza interetnica, facoltà di Scienze Politiche e Sociali dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

Il 25 marzo: "Istituzioni - leggi - diritto" con Francesca De Vittor: ricercatrice in diritto internazionale e docente di diritti dell’uomo, presso la facoltà di Giurisprudenza dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

Ultimo incontro il 22 aprile “Prospettive e territorio" con Francesco Marini: docente di “Laboratori su strategie gestione accoglienza migranti rifugiati”,facoltà di Scienze Politiche e Sociali, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano; Virginia Sabbatini: Coordinatrice Equipe Saluzzo Migrante - CARITAS Saluzzo; Patrizia Venditti: Preside dell’Alberghiero di Dronero, esperienze dal mondo della scuola; Mario Trettola: Presidente regionale delle Acli.

Per la partecipazione in presenza: obbligo di Green pass rafforzato e mascherina FFP2. Altre eventuali prescrizioni dipenderanno dalle normative vigenti alla data dell’incontro.

Prenotazione obbligatoria all’indirizzo mail: acsaluzzo@gmail.com