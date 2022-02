Busca programma l'urbanistica del centro storico con la popolazione

Si terrà lunedì 21 febbraio alle 20.45 in casa Francotto a Busca l'appuntamento che l'amministrazione comunale ha voluto condividere con la popolazione in merito alla pianificazione urbanistica del centro storico a fronte della promozione del Distretto Urbano del Commercio.



Presenti alla serata il sindaco Marco Gallo e l'assessore Diego Bressi, oltre a Marco Manfrinato (manager del DUC Busca), Andrea Marino (studio Tautemi) e Alberto Mandrile (Tecnoworld).



Con i Distretti Urbani del Commercio gli enti pubblici, i cittadini, le imprese e le formazioni sociali liberamente aggregati sono in grado di fare del commercio un fattore di innovazione, integrazione e valorizzazione di tutte le risorse di cui dispone il territorio per accrescere l'attrattività, rigenerare il tessuto urbano e sostenere la competitività delle imprese commerciali anche attraverso interventi integrati per lo sviluppo dell'ambiente urbano di riferimento.



Obiettivo dell'incontro cogliere al meglio tutte le opportunità che questo strumento offre, pianificando una serie di interventi (urbanistici e di marketing).