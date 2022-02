Cent'anni di Beppe Fenoglio: dal primo marzo, ad Alba, un calendario ricco di eventi

Oggi, 59 anni fa, ci lasciava Beppe Fenoglio. A cento anni dalla sua nascita, è stata scelta questa data per svelare gli aggiornamenti del ricchissimo calendario di eventi che dal 1° marzo 2022 al 1° marzo 2023 celebreranno lo scrittore albese in dodici mesi di letture, musica, spettacoli e incontri organizzati dal Centro Studi di Letteratura, Storia, Arte, e Cultura “Beppe Fenoglio”.



Il motore di tutta la manifestazione non poteva che essere Margherita Fenoglio, figlia di Beppe: “Il primo marzo 2022 sarà davvero un giorno speciale che darà inizio a un anno altrettanto speciale, durante il quale celebreremo la grandezza dello scrittore e dell’uomo. L’enorme consenso e affetto che sento nei confronti di mio padre è motivo di grande orgoglio e anche di consolazione per una perdita così prematura. Ed è per questo che sono grata a tutti coloro – e sono molti – che si avvicinano a me, per parlarmi di lui, con atteggiamento fraterno. Ciò significa che mio padre è riuscito, con la sua opera, a lasciare nei suoi lettori un segno indelebile”.

E l’uomo è anche il punto di riflessione del sindaco di Alba, Carlo Bo: “Dopo quasi un anno di duro lavoro da parte del Centro Studi, tra pochi giorni inizierà l’appuntamento per dare il giusto tributo al nostro Beppe, un grande albese, un grande uomo, un grande scrittore e un partigiano. Schivo, di poche parole, uomo di ideali, di valori, modesto e umile che scrisse i sentimenti affrontando temi fondamentali che saranno sempre amati. Tutti noi sentiamo nostro Beppe Fenoglio, ma non è così, non solo. Fenoglio è della città, del territorio, del paese e del mondo, perché è stato e sarà sempre un grande uomo”.

“Il Centro Studi – dichiara il presidente Riccardo Corino – avvierà il primo marzo un percorso che da Alba si estenderà in Italia e nel mondo per celebrare le opere e i valori espressi da Beppe Fenoglio. Le vicende civili e le questioni private raccontate dal nostro scrittore si presentano ancora oggi nella loro perenne attualità, capaci di generare potenti emozioni anche nelle nuove generazioni”.



A scandire l’anno, una stagionalità rinominata con quattro opere dello scrittore.

Il 1° marzo aprirà le danze “Primavera di Bellezza”, con “il segreto cardiopulso”, un segnale che risuonerà e vibrerà indicando simbolicamente e con un gesto artistico l’inizio delle celebrazioni, citando il neologismo che coniò Fenoglio per descrivere la Zona Libera Partigiana dei ventitré giorni.

La serata proseguirà al Teatro Sociale di Alba, dove Neri Marcorè guiderà il palco tra memoria, letteratura e musica con la partecipazione di Max Casacci, Emanuele Cisi, Guido Chiesa, Nicola Lagioia, Davide Longo e con Chiara Colombini e Valentina Vetri, membri del comitato scientifico del centenario presieduto da Gian Luigi Beccaria.

Palazzo Banca d’Alba ospiterà un’esposizione per rileggere la poetica e analizzare la modernità partendo da quindici parole fenogliane scelte proprio dal professor Beccaria.

Il legame tra Beppe Fenoglio e Einaudi si concretizzerà con la casa editrice che avvierà una serie di iniziative editoriali, prima fra tutte una uniform edition con le copertine di Andrea Serio e con nuove introduzioni: “I ventitré giorni della città di Alba” di Davide Longo, “Il partigiano Johnny” di Gabriele Pedullà, “Una questione privata” di Nicola Lagioia, le “Lettere” in edizione ampliata di Luca Bufano e la riedizione ampliata della biografia “Questioni Private” di Piero Negri Scaglione.



Particolare attenzione sarà data alla Festa della Liberazione, con approfondimenti storici dedicati al partigiano in collaborazione con gli Istituti storici della Resistenza e l’ANPI.

Bianca Roagna, direttrice del Centro Studi: “Le scuole sono quelle che sul territorio di Alba, in Alta Langa e nell’intero Piemonte stanno dimostrando una volontà di leggere e di raccontare Fenoglio, anche tra di loro, molto bella. Avevamo bisogno di partire. Abbiamo iniziato con una didattica nazionale, una social reading organizzata con Pearson e con la Fondazione Cesare Pavese per far leggere ancora di più in questo anno importante. Se posso dare un consiglio, il primo marzo bisogna andare in posta a prendere i francobolli del centenario. Ci tengo particolarmente perché è stata una bella sorpresa. È un’idea nata dal direttore che mi ha preceduto, che ha creato il Centro Studi, Giulio Parusso”.

Il programma completo è molto ampio e ancora in aggiornamento, data la mole di idee e risposte ricevute per il bando di collaborazione lanciato dal Centro Studi: sarà disponibile nel sito https://www.beppefenoglio22.it/ a partire dal 22 febbraio.



All’incontro è intervenuto anche il Presidente della Regione Alberto Cirio, in collegamento da Torino, che per motivi istituzionali non ha potuto essere presente di persona: “Pieno sostegno e pieno coinvolgimento della Regione a questo momento storico, da albese e non solo da albese, ma da presidente di una Regione che è orgogliosa e onorata di avere tra i suoi uomini migliori Beppe Fenoglio. Pertanto sono lieto di vedere un programma così ricco di eventi e attività significative che noi come Regione abbiamo voluto sostenere. Nell’ottica che ho imparato da Bruno Ceretto, quando faceva con me l’assessore, che diceva che nella vita bisogna dare metà consigli e metà soldi, noi come Regione cerchiamo di fare lo stesso. Non siamo qui per dare consigli, non saremmo in grado. Ma siamo qui per condividere e sostenere economicamente, perché crediamo molto non solo nel valore della cultura, ma nel valore di una certa cultura, radicata nel territorio e nella nostra città. Sono felice di vedere dal mio ufficio in Piazza Castello la sala del consiglio comunale che è il luogo in cui abbiamo vissuto tutti i momenti più importanti della nostra città. Mi rivolgo a Margherita: noi non abbiamo solo grande ammirazione verso Beppe Fenoglio scrittore, ma anche affetto. E questo credo vada rimarcato come il fatto che, in un momento così delicato come quello che stiamo vivendo oggi, a due anni dall’inizio della pandemia, noi stiamo ripartendo grazie al vaccino, siamo la prima Regione in Italia per terze dosi già fatte, stiamo ripartendo dopo aver vinto una grande battaglia. E penso alle grandi battaglie che ha vinto la nostra città e la nostra democrazia. Una figura come Beppe Fenoglio per me è anche l’occasione di rilanciare la nostra profonda cultura antifascista, che è una cultura non solo albese, ma patrimonio del Paese. Celebrare Beppe Fenoglio oggi, io credo, ci aiuta anche a ribadire ancora una volta che la cultura della libertà, del rispetto e della democrazia, sono le culture in cui noi crediamo. In ultimo ringrazio Riccardo Corino, persona molto impegnata, che ha trovato il tempo di regalare un po’ della sua passione, della sua professionalità e delle sue giornate alla città e al territorio. Questo concetto di restituzione ce l’ha insegnato Michele Ferrero. Ognuno ha il suo modo di restituire, chi col tempo, chi con la passione. Riccardo con la sua determinazione ci ha permesso di mettere in fila tutti gli aspetti che ci permetteranno di celebrare con la dovuta attenzione, il dovuto rispetto e la dovuta immagine istituzionale la figura di Beppe Fenoglio. Sono convinto che ci lasceremo alle spalle i due anni che abbiamo vissuto, con la voglia, la passione, il rispetto, la determinazione e il lavoro, e che ricorderemo sempre che nel centenario della nascita di Beppe Fenoglio l’Italia è ripartita”.



Sono intervenuti all’incontro Paolo Verri, coordinatore dell’evento, l’architetto Danilo Manassero, ideatore dell’allestimento della mostra multimediale e interattiva “Una maniera di metter fuori le parole”, che occuperà gli spazi di Palazzo Banca d’Alba dal 4 marzo 2022 e Bartolomeo Salomone, presidente di Ferrero Spa e segretario generale della Fondazione Ferrero, che conclude rivolgendosi agli organizzatori: “Noi siamo pronti, siamo entusiasti di fare questo percorso insieme a voi, di ospitarvi nei momenti importanti. State lavorando tutti tanto e lo volete fare e lo vogliamo fare con un coinvolgimento emotivo molto forte, lo dobbiamo a voi e lo dobbiamo a Margherita. Buon centenario e buon lavoro a tutti”.