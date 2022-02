Chiude l'unico bancomat di Lesegno, il sindaco Rizzo: "Per noi è un servizio indispensabile, basta penalizzare i piccoli paesi"

"Incentivare i piccoli paesi, soprattutto quelli nelle vallate o più lontani dai maggiori centri cittadini", ormai è diventato un vecchio adagio, lo sentiamo ripetere in continuo, soprattutto dopo la pandemia, ma la realtà è ben diversa.

Le difficoltà dei piccoli comuni sono tante e come è possibile incentivarli quando vengono privati di servizi ormai considerati essenziali?

Ad aprile dello scorso anno Ormea si trovava a fare i conti con la chiusura delle due banche del paese, di servizio anche per comuni come Briga Alta, questa volta è il comune di Lesegno a "perdere un altro pezzo": l'unico sportello bancomat presente in paese.

"Lunedì 14 febbraio 2022 attraverso comunicazione telefonica da parte della banca San Paolo di Ceva, ci è stata preannunciata la rimozione del bancomat del paese in prossimità dell’edificio comunale. L’unico presente." - scrive il sindaco, Emanuele Rizzo - "Con l’amaro in bocca mi vedo costretto a scrivere questa lettera, preferendola alle vie brevi fin qui adottate questa settimana con la dirigenza della filiale."

Inascoltate, per ora, le motivazioni che spingono il comune a protestare contro la rimozione del servizio, che pesa ancora di più visto che a Lesegno non è presente neanche il "postamat".

"Vorrei far sentire la mia voce e la voce dei cittadini del Comune che rappresento in quanto, nonostante si parli di ripresa economica, di miglioramento dei servizi, di aiuto ai piccoli Comuni in modo da cambiarli in positivo e aiutarli a rivalutare e proporre al meglio il proprio territorio, rimangono solamente le belle parole che, come in questo caso, non rispecchiano i fatti. È per questo motivo che i disservizi devono essere messi in evidenza rendendoli pubblici" - prosegue il primo cittadino - "In questi anni ci siamo visti togliere poco alla volta molte “pezzi di paese”, infatti, in precedenza nei locali di proprietà Comunale era presente la filiale della UBI Banca, poi chiusa anni or sono. A seguito di non poche dimostranze e contrattazioni da parte delle precedenti amministrazioni, era stato concesso il mantenimento dello sportello automatico “bancomat”, un servizio indispensabile per il paese, in particolare per le persone anziane che non hanno modo di spostarsi. Questo servizio permette loro di prelevare il contante per spenderlo per lo più nelle poche attività commerciali presenti a Lesegno".

Se da un lato la pandemia ha dato l'input a un consumo minore di denaro contante, è innegabile che, soprattutto per le persone più anziane, l'utilizzo di "moneta e servizi digitali" sia non solo difficoltoso, ma impossibile.

"Nell’ultimo confronto telefonico con la filiale mi sono sentito dire che la decisione è legata a incentivare i cittadini all’uso delle carte di pagamento elettronico rispetto al contante e che, negli ultimi sei mesi, c’è stato un calo del numero dei prelievi (stiamo uscendo da una pandemia durata due anni e credo che i numeri rispecchiano l’attuale situazione presente un po’ in tutta l’Italia) e che comunque, i cittadini di Lesegno, possono tranquillamente recarsi a Ceva o a S. Michele Mondovì per usufruire del servizio bancomat San Paolo." - sottolinea Rizzo - "Ora mi domando, ma se davvero la motivazione è questa, perché non togliere il servizio dove attualmente si ha maggior scelta come a Ceva ad esempio… forse è un fatto di pura convenienza?

A dir loro comunque, a nostro favore, vi è l’utilizzo di un nuovo servizio denominato “Mooney” dedicato a chi intende prelevare il contante e che, a quanto pare, il cittadino può usufruire accedendo in tabaccheria. Non conoscevo il servizio, ma rivolgendomi al gestore mi è stato spiegato che purtroppo l’esercizio ne è sprovvisto a causa dei costi elevati di gestione e fissi dello stesso e, considerati i tempi dove i costi stanno aumentando vertiginosamente per qualunque cosa: chi può biasimarlo!?".

Il sindaco lancia, infine, un appello anche altri enti bancari, tutto pur di mantenere il servizio in paese:

"Non mi resta che lanciare un appello rivolto anche alla stessa San Paolo che non più di due giorni or sono ha affisso paradossalmente sopra lo sportello bancomat di Lesegno l’insegna della filiale. Il bancomat è per noi indispensabile, quindi qualunque banca sia interessata a subentrare sappia che potremmo azzerare anche il ridicolo costo del canone annuo legato alle spese di collegamento per l’elettricità".