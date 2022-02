Cuneo, in autunno l'abbattimento dell'ex Policlinico: in arrivo uno stabile con 28 alloggi

Dovrebbe arrivare a compimento, dopo quasi quarant'anni, la storia - a dir poco travagliata - dell'ex Policlinico di Cuneo: il prossimo autunno, infatti, si dovrebbe procedere con l'abbattimento della struttura tra corso Dante e via Bassignano, e con la successiva ricostruzione.

Nel giugno 2020 gli architetti Silvia Oberto e Gianni Arnaudo avevano presentato in commissione consiliare il piano di recupero dello stabile, promosso dalla "Sima Dati". La Giunta l'aveva successivamente approvato e poi, nell'ottobre dell'anno scorso, la Commissione Paesaggio aveva dato il proprio "sì".

Secondo quanto contenuto nel piano di recupero l'edificio che sorgerà al posto dell'ex Policlinico - che sin dagli anni '80 versa in stato di evidente degrado, con potenziale pericolo per la popolazione - avrà sette piani e sarà impostato su 2.640 metri quadrati residenziali e 660 metri quadrati a destinazione terziaria. Vi troveranno posto 28 alloggi, box sotterranei e dei portici a livello della strada.

La demolizione, prevista dal Piano Regolatore, è quindi indiscutibile. Ma lo 'spettro' delle elezioni comunali potrebbe gettare insicurezza sulla destinazione degli oltre 750.000 euro di oneri di urbanizzazione - 250.000 euro più 533 mila di extraoneri - derivanti dal progetto, a beneficio della città. L'assessore Luca Serale, però, in tutti questi mesi, ha sempre sottolineato come vincolo la necessità di investirli in attività a favore del quartiere Cuneo centro.