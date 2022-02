Dalla Regione 1,5 milioni per Garessio 2000, ma novità anche per la ricostruzione del ponte Odasso

Un milione e mezzo dì euro a fondo perduto che permetterà di rilanciare la stazione sciistica di Garessio 2000. È stato siglato oggi l’accordo per il finanziamento regionale alla stazione sciistica garessina. La firma dell’accordo è avvenuta in municipio alla presenza del sindaco Ferruccio Fazio, del presidente della Giunta regionale Alberto Cirio, col vice e assessore con delega alla Montagna Fabio Carosso, l’assessore regionale allo Sport Fabrizio Ricca, i consiglieri regionali Paolo Demarchi e Matteo Gagliasso, e i rappresentanti dell’amministrazione di Garessio.



“Dobbiamo dotare le nostre stazioni degli impianti necessari", ha dichiarato il presidente Cirio parlando di "un progetto in cui personalmente credo molto per il rilancio del territorio anche attraverso il turismo. Questa è una vallata – ha proseguito il governatore – che è stata duramente colpita dall’alluvione, abbiamo coperto le opere dì somma urgenza, e nel Fondo Europeo Sviluppo Regionale (Fesr) abbiamo in programma la messa in sicurezza del Tanaro fino a Ceva. Per quanto riguarda Garessio troverà finanziamento anche il ponte Odasso, che è stato abbattuto con i fondi del Pnrr per la ricostruzione, circa 2 milioni di euro, ma questo intervento sarà accompagnato da opere per tutta la vallata”.



“Gli impianti dì Garessio 2000 potrebbero godere dì una fruibilità molto maggiore - ha detto il sindaco Ferruccio Fazio -. Quest’anno i gestori non hanno potuto garantire l’apertura della stazione a causa dello scarso innevamento. Il finanziamento della Regione garantirà l’innevamento artificiale, mentre i lavori alla seggiovia, curati dal Comune, consentiranno anche dì sfruttare l’area d’estate con attività come il downhill. Questa notizia è una boccata dì ossigeno per Garessio, come lo è stata l’apertura del castello dì Casotto dopo i dieci anni dì chiusura”.



“Contento dì vedere così tanti sindaci presenti - ha detto ancora Cirio -. L’incontro dì oggi è un’occasione gradita per ringraziare il sindaco Fazio che, nella gestione della pandemia, ha messo a disposizione la sua esperienza e professionalità a guidare la task force sanitaria, un lavoro fatto gratuitamente, che ha accettato senza indugi nonostante il carico di responsabilità che comportava”.



“Oggi siamo qui per utilizzare le nostre montagne come volano per far ripartire l’economia - ha dichiarato l’assessore Ricca -. Sono in arrivo nuove misure per i giovani e per portare anche quello della vicina Liguria in stazioni sciistiche proprio come quella di Garessio”.



“Fondamentale lavorare in squadra – ha chiosato il vicepresidente Carosso -. I sindaci devono avere una visione dì collaborazione per intercettare tutte le possibilità dì valorizzare il territorio”



“Abbiamo da sempre un occhio dì riguardo per la Val Tanaro - ha dichiarato il consigliere Demarchi -. Siamo al lavoro per le esigenze del territorio soprattutto per quello che riguarda anche la viabilità sulla Statale 28”.



Il sindaco ha ringraziato poi la Regione Piemonte per il supporto e la vicinanza sia nel periodo alluvionale che per il rilancio del territorio.