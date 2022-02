Domenica il porro di Cervere protagonista di "Mag", su Italia 1

Le tipicità del Cuneese tornano protagoniste sulle reti nazionali grazie a una puntata di Mag, su Italia1, dedicata al Porro Cervere.

"Il Porro Cervere racchiude in sé tutta la cuneesità: il sapere contadino con il lavoro nei campi e la grande dedizione, gli studi per il mantenimento delle qualità organolettiche del prodotto, la preparazione in cucina a cura dei nostri chef. - afferma il presidente del Consorzio Giorgio Bergesio - Un tripudio di sapori e di profumi che caratterizza la cucina tradizionale piemontese e che, proprio per le sue peculiarità, sa conquistare il palato di ogni buongustaio. Grazie al prezioso lavoro dell’ATL la sua valorizzazione ha un riscontro importante".

"Le riprese, effettuate nell'autunno 2021, erano state organizzate in collaborazione con il Comune di Cervere, con il Consorzio per la Tutela e la Valorizzazione del Porro Cervere, con la Pro Loco Amici di Cervere e il Ristorante Antica Corona Reale di Gianpiero Vivalda, due stelle Michelin, che per l'occasione ha preparato lo storico piatto Lumache e Porri del papà Renzo. - dichiara il sindaco di Cervere, Corrado Marchisio - Ringrazio e mi complimento con l'ATL del Cuneese, con il Presidente Mauro Bernardi e tutto il suo consiglio di amministrazione, perchè, anche in un periodo non facile come questo che abbiamo vissuto, hanno saputo riservare il giusto riguardo nei confronti del nostro prelibato ortaggio, il porro Cervere".

Salvo variazioni di programma dell'ultimo minuto, il servizio realizzato e curato dal giornalista Marco Ottavio Graziano andrà in onda domenica 20 febbraio, a partire dalle ore 19.00, nell'ambito della trasmissione MAG di Studio Aperto.