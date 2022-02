Dalla Dalmazia a Garessio: la testimonianza dell'esule Maria Rosaria Dominis [VIDEO]

"Sono nata in Arbe, nel 1940." - racconta la signora Dominis, autrice di diversi libri tra i quali, "La panchina di pietra" - "Mio padre era medico, venne portato via nel 1943 dai titini. Nel 1948 dopo essere stati spogliati di ogni bene materiale mia mamma ha deciso di raggiungere i nostri parenti in Italia, che avevano lasciato la Dalmazia poco tempo prima. Ci siamo rifugiati prima a Garessio, e poi in Liguria, in cerca del mare... Noi eravamo nati su un'isola. A scuola non fu semplice, di aritmetica avevo vissuto di rendita fino alla terza elementare, non è stato così per l'italiano: al primo dettato presi 5, in Jugoslavia era il voto più alto, ero contenta, poi mio zio mi spiegò che in Italia il massimo era il 10. Eravamo davvero poveri, i sussidi di guerra arrivavano con il contagocce, ma a Garessio mi sono trovata benissimo, mia mamma aveva fatto subito amicizia con alcune signore, che ci hanno aiutato ad andare avanti dignitosamente, anche se poveri".

