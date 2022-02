Il Carnevale di Saluzzo è anche in presenza e premia i vincitori del contest on-line. Come votare famiglie, carristi e oratori

Domenica 27 febbraio con inizio alle 14.30, in presenza dagli spazi de “Il Quartiere” – Ex Caserma Mario Musso di Saluzzo (con ingresso libero fino ad esaurimento dei 140 posti disponibili) e in contemporanea sulla pagina Facebook della Fondazione Amleto Bertoni, sarà tempo di festa con la premiazione del Contest del 94° Carnevale Città Saluzzo 68° Carnevale di Rivoli – “Il Carnevale delle 2 Province”.

Gli organizzatori della Fab mostreranno le splendide elaborazioni preparate in queste settimane da famiglie, carristi e oratori, con questi ultimi che concorreranno all’assegnazione del premio previsto dal concorso “Quinto Carnevale degli Oratori della Diocesi di Saluzzo”.

L’evento sarà preceduto, in mattinata, da una Santa Messa (ore 10) celebrata nel Duomo di Saluzzo dal Vescovo Cristiano Bodo, alla presenza delle Maschere della Città. Il fine settimana del Carnevale entrerà nel vivo venerdì 25 febbraio dalle 15.30 sempre presso “Il Quartiere” con “Giochi in legno e laboratori creativi per i bimbi”, a cura di Ludobus e Centro Famiglie (prenotazione sul sito www.carnevaleindoor.it – info 346/9499587).

Sabato 26 febbraio serie di appuntamenti in presenza per grandi e piccini: si parte con due laboratori musicali a cura della Fondazione Scuola APM: alle 10 “Il carnevale degli animali” dedicato ai bambini tra i 3 e i 5 anni e alle 11 “Musica per coriandoli e stelle filanti” per i bambini dai 6 ai 9 anni (prenotazione da effettuare sul sito www.carnevaleindoor.it – info 346/9499587).

Alle 10.30, sotto l’Ala di Ferro di piazza Cavour appuntamento con la “Colazione di Ciaferlin”. Ai cittadini saranno distribuiti pacchetti monodose precedentemente confezionati, con prodotti targati Terres Monviso. Dalle 16, si potranno ammirare le Maschere di Saluzzo in giro per le vie del centro cittadino: saranno presenti la Castellana Manuela Tosello con il suo abito firmato da Bruna Couture e realizzato grazie al contributo di Confcommercio Imprese per l’Italia Saluzzo e zona, Ciaferlin Aurelio Seimandi e con loro le nuove Damigelle Elisabetta Pia Gedda e Viola Blaganó e i nuovi Ciaferlinot Matteo Giordanino e Massimo Barroero, i nomi dei quali sono stati svelati dagli organizzatori con un divertente video visibile sulla pagina FB della Fab. Gli organizzatori ricordano a tutte le famiglie-amanti del Carnevale che per partecipare alla festa e prendere parte al Contest c’è tempo fino a venerdì 25 febbraio: basta inviare agli organizzatori almeno una foto con titolo del proprio Carnevale indoor. Maggiori informazioni su www.carnevaleindoor.it o all’indirizzo info@fondazionebertoni.it

“Siamo davvero felici – afferma Ciaferlin Aurelio Seimandi -. Abbiamo iniziato i preparativi di questo Carnevale in piena emergenza, poi piano piano ci siamo resi conto che era possibile osare per programmare almeno qualche appuntamento in presenza, soprattutto per la gioia dei più piccoli. Era nostro dovere provarci e ce l’abbiamo fatta. Per il secondo anno consecutivo il Carnevale di Saluzzo entrerà ancora nelle case di tutti coloro che amano sorrisi, maschere e coriandoli, saluzzesi e non, attraverso il secondo Carnevale Indoor, ma sarà certamente una festa un po’ meno social e un po’ più in presenza.Sono felice ed orgoglioso di avere al mio fianco la nuova Castellana Manuela Tosello, che affronta con tanto entusiasmo questa avventura. Ci potrete seguire sui social in ogni momento e con il nostro solito spirito goliardico non mancheremo di portare allegria e spensieratezza per qualche istante a tutti i saluzzesi, anche per le strade. Grazie alle nuove Damigelle e ai nuovi Ciaferlinot e un sentito ringraziamento anche all’associazione J Amis del Carlevè e al suo rinnovato direttivo. Buon Carnevale a tutti”.

A decretare in vincitori del contest saranno i like espressi da una giuria esclusivamente popolare che si esprimerà votando sulla pagina FB della Fondazione Amleto Bertoni. Le famiglie concorreranno per l’assegnazione dei premi previsti dal concorso “categoria Amanti del Carnevale”. I like conteggiati saranno unicamente quelli compresi tra le 10 del 26 febbraio fino alle 12 del 27 febbraio. Sempre domenica 27 febbraio, durante la sfilata in diretta, il pubblico avrà la possibilità di votare i carri che saranno valutati anche da una giuria di 5 componenti che voteranno in base ai seguenti criteri: uso di materiale di recupero/percentuale di cartapesta, coerenza del carro con il tema scelto, originalità del tema, esecuzione dell’operato e comprensibilità dell’idea di insieme del carro. Vincerà il primo premio assoluto del “Carnevale delle 2 Province”, il carro che otterrà il voto maggiore dato dalla somma dei voti dei singoli parametri. Al vincitore verrà assegnato il trofeo del “Carnevale delle 2 province, la coppa del carnevale”. A scalare, in base al punteggio ottenuto, verranno dati gli altri premi. Dalle 10 del 25 febbraio saranno infine pubblicate su Facebook foto e video delle realizzazioni degli oratori. Le votazioni saranno possibili fino alle 10 del 27 febbraio. I like conteggiati saranno unicamente quelli compresi in questo lasso di tempo. L’oratorio che riceverà più like vincerà un buono per materiale didattico del valore di 50 euro oltre al trofeo della quarta edizione del concorso.

Il Carnevale 2022 avrà un’appendice finale martedì 1° marzo: dalle 16, in presenza sempre dagli spazi dell’ex Caserma Mario Musso e in diretta sulla pagina FB della Fab, si terrà la tradizionale premiazione del concorso “Coriandoli di frutta” dedicato alle Scuole dell’Infanzia e Primarie dell’Istituto Comprensivo di Saluzzo. Sempre fino al 1° marzo, infine, dalle 21.30, in diretta sulla pagina FB della Fondazione Amleto Bertoni, andrà in onda “La Gran Baldoria”, la divertente trasmissione condotta da Ciaferlin con protagonisti la Castellana, le Damigelle e i Ciaferlinot, con tanti ospiti.