Alba, maggioranza e opposizione pensano a bambini e ragazzi: nuove aree gioco in arrivo?

Lavorare nel prossimo triennio sul potenziamento e la creazione di nuovi spazi aperti al gioco libero per bambini e bambine.

Questa è la mozione portata avanti dai consiglieri di opposizione nell’ultima riunione della Iª commissione consiliare, messa in luce dal consigliere Gigi Garassino che afferma: «L’argomento della socializzazione alla quale si sta e si vuole tornare passa anche attraverso l’attenzione alle nuove generazioni, che devono tornare a vivere in modo normale. I bambini e le bambine stanno vivendo una situazione paradossale che dobbiamo rendere solo un ricordo.



Noi proponiamo di risolvere le criticità in merito, quasi a risarcire la comunità sotto forma di un potenziamento e miglioramento della dotazione cittadine di aree giochi e attrezzature, che sono una buona tradizione della nostra città, da incentivare ulteriormente.

Chiediamo di quantificare un 10% sull’avanzo di amministrazione disponibile per gli anni 2021/2022/2023. Riteniamo che sia una percentuale significativa nell’ordine di qualche migliaia di Euro. Uno sforzo che la nostra comunità merita, perché le aree verdi sono elementi essenziali per la crescita dei bambini. Diamo continuità ad Alba come città a misura di bambino, da sempre riconosciuta anche così».

La mozione viene vista dalla maggioranza come una proposta da portare avanti eventualmente insieme, come emerso dai vari interventi dei consiglieri comunali di maggioranza. Sensazione confermata dall’assessore alle opere pubbliche Massimo Reggio che afferma: «Il dibattito mi sembra molto costruttivo da entrambe le parti a favore dei bambini e dei ragazzi, che devono tornare ad una vita normale di socialità nelle diverse aree verdi. Attualmente ci sono 42 zone con spazi per il gioco libero e con attrezzature su cui vengono fatti controlli per la normativa UNI con costi comunque considerevoli. Solo di sostituzioni ad esempio abbiamo investito nel 2017 50 mila Euro, nel 2018 60 mila euro, nel 2020 100 mila euro e nel 2021 66 mila euro per interventi straordinari.



Questo conferma la nostra attenzione. Ad esempio per il futuro a San Cassiano ci sarà la striscia dell’area verde all’interno del progetto Dimar, aperta a tutti, che diventerà zona significativa per il quartiere. Si può anche ragionare sui parchi chiusi, che attualmente sono tre. Sono stati stanziati 500 mila Euro per le aree verdi, e 150 mila Euro per i campi basket e beach-volley gratuiti. Non dimentichiamo il giardino Maestri del Lavoro dove ci sarà la prima aree gioco della città dedicata ai bambini molto piccoli. Sarà un'area protetta con montagnole in gobba su cui rotolare e giocare. Si potrà progettare anche sulle aree della C44, su cui sono stati fatti passi avanti».