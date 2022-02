Pandemia, Icardi conferma: "Piemonte in zona gialla da lunedì"

Il Piemonte da lunedì sarà quasi sicuramente in zona gialla": a confermarlo, a margine dell'inaugurazione del nuovo reparto di terapia semi-intensiva del San Giovanni Bosco, è stato l'assessore regionale alla sanità Luigi Genesio Icardi.

Icardi è intervenuto sul recente miglioramento dei dati che sta portando rapidamente il Piemonte fuori dal momento critico: "Merito della campagna vaccinale - ha sottolineato - che ci fa essere la terza regione d'Italia per inoculazioni. Speriamo di uscire al più preso da questa situazione ma le indicazioni sono buone".

I progressi sono resi possibili anche dalla diminuzione della pressione ospedaliera: "A inizio pandemia - ha aggiunto - siamo partiti con 250 posti in terapia intensiva e 500 in sub intensiva. Entro la primavera raggiungeremo, rispettivamente, quota mille e circa duemila grazie al Piano Arcuri".

Novità anche sull'annoso argomento liste d'attesa: "Stiamo lavorando - ha concluso - in Commissione per fare passi avanti anche da questo punto di vista, lunedì incontreremo i privati per la loro condivisione".