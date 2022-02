Alba, problema traffico e sicurezza pedonale al quartiere del Mussotto

«Mercoledì scorso in corso Canale è avvenuto l' ennesimo incidente automobilistico. Da anni il Comitato di Quartiere del Mussotto richiede postazioni volanti per il controllo della velocità in corso Bra, corso Canale e strada Guarene». Queste sono le parole di Giovanni Lano, presidente del Comitato di Quartiere del Mussotto, che, a pochi giorni dal sinistro che ha visto coinvolte due vetture in corso Canale all’altezza dell’uscita del Lidl, senza conseguenze per chi era alla guida, denuncia al Comune una situazione che non sembra volgere al meglio in modo definitivo.



«E' stata anche sollecitata l’installazione di speed-check grigi autorizzati dal Prefetto, continua Giovanni Lano, e che permettono di rendere esecutiva l’eventuale multa senza la presenza in loco delle forze dell' ordine, ma sembra che nei centri abitati non si possa adottare questo tipo di soluzione…

Siamo esasperati: invece di fare statistiche sui numeri degli incidenti avvenuti, mi piacerebbe constatare quante multe sono state elevate e oppure quante patenti sono state ritirate!



Nel rettilineo di corso Canale, luogo dell’ultimo incidente, quando non ci sono le code, diverse vettura raggiungono velocità elevate per la zona, specialmente in certe fasce orarie notturne, e, nel fine settimana, ci pensano anche i motociclisti a sfrecciare in modo potenzialmente pericoloso».

«Quando lo si richiede o succede qualche brutto incidente, conclude il presidente, per un po’ constatiamo la presenza di qualche forza dell'ordine, poi, con il tempo, i controlli si affievoliscono parecchio. La zona non è sicura per i pedoni, per chi scende dall’autobus e per chi usufruisce dei marciapiedi, dove bisogna fare attenzione alle biciclette ed ai monopattini elettrici. Chiediamo che vengano prese decisioni importanti per migliorare questa situazione di stallo».



Così la replica dell’assessore alla Viabilità Massimo Reggio: «Quelle di un traffico particolarmente intenso e di una maggiore sicurezza da garantire a pendolari e residenti sono tematiche purtroppo annose, che riguardano in modo particolare corso Canale, ma che vengono sollevate anche dai residenti lungo altre direttrici cittadine. Siamo ben consci di come la via per richiamare gli utenti della strada a un maggior rispetto delle regole, a partire da quello dei limiti di velocità, sia quella di un’intensificazione dei controlli. Ed è in questa direzione che la Giunta ha dato da tempo mandato alla Polizia Municipale di intensificare la propria presenza anche in questa parte della città, anche con postazioni autovelox. Negli ultimi mesi contro tale intendimento si sono però frapposti i numerosi impegni che hanno assorbito i nostri agenti sul fronte dei controlli e dei servizi legati all’emergenza pandemica. Confidiamo che questa possa dirsi presto terminata, così da impegnare le nostre forze in un maggior presidio delle nostre strade».