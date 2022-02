E’ finita la fuga del 35enne cuneese evaso dal carcere di Varese

E' finita la fuga di Roberto Nardello e del cuneese Anthony Ragona, i due uomini evasi dal carcere dei Miogni lunedì scorso a Varese. A catturarli sono stati gli agenti del Nucleo Investigativo Regionale della Polizia Penitenziaria della Lombardia in collaborazione con gli uomini della Penitenziaria di Varese.

Sono stati individuati intorno alle 20.30 di ieri, giovedì 17 febbraio: si nascondevano nei pressi del cimitero di Induno Olona (e non nel Milanese, come erroneamente era stato detto in un primo momento) e a portare ai due fuggitivi sarebbero stati i genitori di Ragona, che ieri sera, da Barlassina, si sono messi alla guida per raggiungere il figlio e sono stati intercettati dalla polizia penitenziaria. I due sono stati portati a Milano a disposizione dell'autorità. Al momento non sono noti altri dettagli.

I due, di 50 e 35 anni, stavano scontando una pena per reati contro il patrimonio per furti e rapine ed erano in carcere da poco più di un anno. Sembra avessero scavalcato il muro di cinta del penitenziario, alto quattro metri, mentre le guardie erano impegnate in attività nel cortile interno. Poi hanno fatto perdere le proprie tracce, fino a stasera. La loro fuga è durata tre giorni: ora sono tornati in manette.