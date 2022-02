È mancato Alberto Coates, ispettore del lavoro Inps

Oggi, venerdì 18 febbraio, Alberto Coates se ne è andato all’improvviso, in silenzio, quasi a confermare la sua nota riservatezza nordica.

Lo piange la comunità di San Rocco Castagnaretta dove era arrivato negli anni Sessanta per lavoro. Era stato uno stimato ispettore del lavoro all’Inps. 82enne, di origine inglese e appassionato di golf, era nato a La Spezia.

Con lui gli sguardi e il cuore della moglie e dei figli e l'ammirevole tatto e la grande professionalità di medici e infermieri dell'Ospedale Santa Croce di Cuneo.

Persona accomodante e flemmatica, era dotato di forte senso di ironia e di un'acuta intelligenza capace di consigliare e di guidare scelte importanti nel lavoro e in casa.

Coerenza e serietà gli hanno sempre garantito una stima da parte di tutti e, come non era difficile non notare, un affetto senza confini da parte dei sui nipoti a cui ha dedicato infiniti momenti di gioco e insegnamenti.

Questo il ritratto più sincero e le parole più toccanti proprio dei nipoti: "Non si possono esprimere parole senza sorriso, perché con lui non si poteva stare senza sorriso. Con lui c'era sempre serenità; non c'è modo migliore per ricordarlo se non facendoci pervadere dalla sua pacatezza e dai suoi piacevoli suoi silenzi che valevano più di mille parole".

Lascia la moglie Bruna, il figlio Sandro (direttore amministrativo all’Istituto comprensivo di Cervasca) con Cristiana, le due figlie docenti Paola con Fulvio e Stefania con Enrico, gli amati nipoti Andrea, Anna, Giorgio, Leonardo e Filippo.

Il funerale si terrà sabato 19 febbraio alle ore 15.30 nella chiesa di San Rocco Castagnaretta (Messa di settima sabato 26 alle 18, trigesima sabato 19 marzo alle 18).