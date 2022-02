Gamba amputata dopo il doppio incidente: in tre a processo

Tre i mezzi che il 28 settembre 2019 furono coinvolti in due sinistri verificatisi a pochi minuti di distanza uno dall’altro su un tratto della A6 "Torino-Savona" tra Carrù e Fossano, all’altezza del viadotto Madonna di Galizia.



Tra i sei feriti nei due sinistri un uomo di 43 anni, R. L., di Roccaforte Mondovì, che venne trasportato a Cuneo in codice rosso e al quale, in conseguenza dei traumi subiti, i medici dovettero amputare la gamba destra. Insieme a lui I. L., di 45 anni, anche lui di Roccaforte, una 40enne di Beinasco e poi tre codici verdi.



Al tribunale di Cuneo è in corso il processo, che vede imputati I.L., R.G. e S.P., conducenti dei tre veicoli coinvolti, un autocarro e due furgoni, che devono ora rispondere di lesioni stradali in cooperazione: la Procura sostiene infatti che i due sinistri, avvenuti in momenti differenti, siano stati cagionati a seguito di una ‘confluenza’ di condotte.



A raccontare quanto accaduto, R.L., rimasto infortunato. Quella mattina, intorno alle sei, era in viaggio insieme al fratello, I.L., e al padre, a bordo di un autocarro. “Era buio pesto, non si vedeva nulla. Dopo un sorpasso abbiamo impattato contro un furgone. Abbiamo proseguito la marcia e ci siamo fermati sulla corsia di emergenza. Tutti e tre siamo scesi dal veicolo, io dal lato del passeggero. Non si vedeva nulla. Mio fratello è venuto verso di me per prendere i giubbotti salvavita, io mi sono spostato vicino al guard-rail e in un attimo è arrivato un altro veicolo che mi ha investito, schiacciandomi le gambe contro la barriera. L’assicurazione mi ha risarcito completamente”.



L’udienza è stata aggiornata per ascoltare un testimone della difesa.