Nuvole sulle pianure piemontesi, ma niente spiragli contro la siccità

Alta pressione che sta avanzando nuovamente portando annuvolamenti sul ponente ligure e qualche precipitazione, mentre lo scudo alpino favorirà cieli all’inizio più sereni sul Nord Ovest. Poi le nubi tenderanno sabato a popolare anche le pianure piemontesi con il ritorno di nebbie e foschie. Migliora domenica con rinforzo dei venti lunedì, forse a causa di aria più fredda che farà abbassare un poco queste temperature anomale, ma solo sui valori massimi, senza però portare precipitazioni. Al momento non si intravedono spiragli a questa siccità infinita.

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione:

Da oggi venerdì 18 Febbraio a domenica 20 Febbraio 2022

Aumento progressivo delle nubi sul settore di pianura dal pomeriggio. Al mare cielo nuvoloso o coperto con piogge. Domani Ancora qualche pioggia al mare sino al primo pomeriggio, Nubi basse e nebbie sui bassi piani il mattino, irregolarmente nuvoloso il pomeriggio e domenica anche al mare.

Termometro con minime al di sopra dei canoni stagionali.

Minime in pianura intorno 3 - 5°C e massime 11- 13°C. Al mare minime intorno 9- 11°C e massime 13-16°C

In pianura deboli-moderati da Ovest, al mare forti da Est in rotazione da Nord ed in rinforzo domani

Da lunedì 21 Febbraio 2022

Cielo irregolarmente nuvoloso con venti che su torinese potrebbero superare i 70 Km/h con raffiche. Nuovo aumento con temperature oltre i 18°calmare da martedì.

Previsioni locali

Meteo Green

Cuneo

Savona

Previsioni stagionali

