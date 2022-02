Come cambiare le sorti di un'azienda grazie a internet Il boom degli ecommerce vive una crescita inarrestabile

I numeri degli ecommerce in Italia continuano a crescere e, nel 2021, hanno ritrovato un ritmo simile a quello pre pandemia.

Secondo i dati dell'Osservatorio eCommerce B2c, nel corso dell'anno passato, gli acquisti di prodotti online sono aumentati del 18% e hanno sfiorato i 30,5 miliardi di euro.

Anche gli acquisti di servizi sul web si lasciano alle spalle la crisi del 2020 toccando gli 8,9 miliardi di euro con una ripresa del 36%.

Del resto, in Italia, gli ecommerce rappresentavano da tempo uno dei motori di crescita principali del settore delle vendite e la maggior parte delle piccole/medie imprese ha da anni predisposto canali online da affiancare a quelli fisici.

Per citare qualche altro dato, basti pensare che, considerando il valore degli acquisti online nel 2020 e 2021 con lo stesso tasso di crescita del periodo 2016-2019 (in assenza della pandemia), il valore degli acquisti sugli ecommerce (sia di beni che di servizi) è di 36,6 miliardi nel 2020 e 42,29 miliardi nel 2021.

Un successo travolgente che, grazie al web, arriva a cambiare le sorti delle aziende che colgono l'occasione e si avvicinano alle vendite online integrando l'ecommerce nei canali utilizzati da sempre.

Solo per fare qualche esempio, pensiamo a Pull&Bear, che primeggia nella categoria dei migliori ecommerce nel settore dell'abbigliamento monomarca.

Il brand, fondato, nel 1991, propone vestiti casual, giovanili, accogliendo le tendenze internazionali e mescolandole con le influenze della moda club e da strada.

Il risultato? Capi comodi, a prezzo accessibile e facili da indossare.

Ancora, nel settore dell'elettronica di consumo, il miglior ecommerce è quello di Samsung, celebre brand che da oltre 50 anni guarda al futuro e lancia prodotti innovativi e di sicuro impatto.

Infine, una realtà tutta italiana di successo è Tacoshop.it , ecommerce pugliese che, in poco tempo, è diventato il punto di riferimento per il settore dell'arredo bagno, scelto da chiunque desideri solo il meglio per la propria casa, e che a breve inaugurerà anche il primo showroom sul territorio.

Conta su un’esperienza di oltre 40 anni nel settore e, con lo sguardo rivolto all’innovazione, si pone l’obiettivo di migliorarsi e crescere ogni giorno per soddisfare ogni esigenza dei clienti.