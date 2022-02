L'importanza delle recensioni sul web

Ormai è risaputo, la pandemia ha generato una crescita esponenziale degli acquisti online. Inoltre, la chiusura e la riapertura dei negozi e delle attività commerciali, ha generato timore a livello sanitario che, di conseguenza, ha portato circa il 90% degli italiani ad acquistare beni e servizi online piuttosto che fisicamente in negozio.

L’aumento dello shopping in rete ha anche generato un interesse non indifferente nei confronti delle recensioni, che sono diventate fondamentali per concludere gli acquisti. Tuttavia, bisogna comunque sapere che già prima della pandemia le recensioni ricoprivano un ruolo importantissimo.

Infatti, era già consuetudine controllare le recensioni prima di acquistare un prodotto o un servizio in rete. Le recensioni tuttavia si rivelano fondamentali anche nel caso dell’acquisto dei servizi di fornitura di materia prima come luce e gas, per esempio le recensioni di Iren Luce Gas si sono rivelate decisive per la scelta dei clienti.

Lo studio delle recensioni sul web

Per cercare di comprendere meglio il mondo delle recensioni subito sono stati condotti diversi studi che hanno portato dei risultati sbalorditivi. Questi, infatti, affermano che:

il 90% degli italiani legge le recensioni lasciate online prima di acquistare un bene o un servizio;

le categorie dove il processo d’acquisto viene maggiormente influenzato dalle recensioni sono quelle dei viaggi, dell’elettronica e dei software;

più del 50% degli italiani si affida a piattaforme di recensioni fidate per evitare di leggere recensioni fasulle;

il 70%, tende a scrivere recensioni per aiutare gli altri consumatori nella scelta del prodotto.

Questo studio ha rivelato che almeno il 90% degli italiani legge sempre o spesso le recensioni degli altri clienti. Da questo si può anche dedurre che, tali consumatori, si affidano più alle recensioni online che alle opinioni degli amici.

Tuttavia lo studio ha dimostrato anche che, se è vero che gli acquisti online sono aumentati, per le recensioni la storia è rimasta invariata. Perché, circa il 70% degli italiani, leggeva e prendeva le proprie decisioni in base alle recensioni già prima della crisi sanitaria.

La conferma che tutti cercano

Arrivati a questo punto dovrebbe essere chiaro che le recensioni possono influenzare i processi d'acquisto dei clienti. Ma quali sono le categorie che vengono maggiormente condizionate da tali valutazioni? I dati rispondono: turismo, elettronica, software e ristorazione.

Queste sono le quattro categorie dove i clienti sono più facilmente influenzabili dalle recensioni. Ecco perché chiunque lavori all’interno di uno di questi settori dovrebbe sapere quanto importanti siano le valutazioni dei clienti.

Inoltre, dallo studio precedentemente menzionato, è stato rilevato che più del 50% degli italiani che scrive recensioni non ha mai ricevuto una risposta o una spiegazione da parte dell’azienda. In questo caso il miglior consiglio che possiamo dare è quello di installare degli appositi software, all’interno della propria azienda, per la gestione delle recensioni.

Questi strumenti sono stati studiati per aiutare le aziende a gestire, raccogliere e rispondere alle domande dei clienti, in questo modo si potranno gestire i feedback e i commenti dei clienti.

Recensioni affidabili

Lo studio sulle recensioni ha riscontrato che il 34% degli italiani per definire una recensione affidabile afferma che deve essere stata pubblicata da non più di tre mesi, altrimenti viene considerata nulla. Un altro 45%, invece, afferma che la recensione deve dare una valutazione completa del bene o del servizio acquistato, che solitamente viene valutata con le classiche stelline.

Mentre il 28% degli italiani preferisce le recensioni sotto forma di testo, così da essere più esplicativa. Ma sia che la recensione sia scritta a parole, decifrata in numeri, espressa in indice di gradimento, percentuali o stelline la sua importanza rimane invariata, perché come abbiamo potuto constatare sono in grado, quasi sempre, di influenzare il percorso di acquisto.