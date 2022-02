Enigmi, misteri e codici da decifrare: il Museo Diocesano di Cuneo diventa un'escape room

Avete mai provato a restare chiusi in un museo e ad evadere solo dopo aver superato enigmi e prove di logica che, lucchetto dopo lucchetto, permettono di aprire la porta finale?

E' questa l'originale proposta del Museo Diocesano di Cuneo, in Contrada Mondovì. Una proposta forse unica in Italia. I misteri del museo, le sue stanze, le sue opere, il buio e l'atmosfera di luoghi fermi nel tempo ma pieni di vita e curiosità fanno da cornice ad un gioco di gruppo, che mette alla prova logica, intuizione e abilità trasversali.

Si parte oggi, si gioca nei weekend, in squadre da 4 a 9 giocatori. 60 minuti per portare a compimento la missione e uscire dal museo. Una mission quasi impossible in così poco tempo, vi avvisiamo.

Si tratta di un'idea accarezzata e progettata a lungo, purtroppo bloccata dal Covid. Ma finalmente si parte. A curare e studiare il gioco è stato Marco Malinki, noto speacker radiofonico e animatore di serate della provincia di Cuneo, con la supervizione di Laura Marino, direttrice del museo, che ha da subito sposato con entusiasmo la proposta.

"Cerchiamo, con questo gioco, di intercettare la fascia di età tra i 16 e i 40 anni, quella che solitamente non va ai musei. E vogliamo dimostrare che andare al museo è tutt'altro che noioso. Sarà un'occasione per vivere questo luogo in modo nuovo, fruendo degli spazi e delle opere, respirandolo e osservandolo. Non mancheranno le occasioni per imparare qualcosa sulla storia della città, attraverso le sue Confraternite", ha spiegato Laura Marino.

Marco Malinki, che già in passato aveva aperto un "escape game" in città, ha evidenziato come il museo avesse già tutto quello su cui il gioco è costituito. "Storie, numeri. Era già tutto qui. Lo scopo del gioco è quello di liberare l'anima di un confratello rimasta intrappolata qui dentro, attraverso il recupero di vecchie pagine di diario che narrano fatti veri o verosimili. Si giocherà nel weekend, nel piano interrato e al primo piano, dove c'è il vero e proprio museo. E sarà anche l'occasione per osservare le opere e interagire - rigorosamente senza toccarle - con esse".



Qui sotto le informazioni pratiche e il link per prenotare il vostro turno