"Viaggio nel tempo": arriva a Dronero il Circo Peppino Medini

A Dronero tutto è pronto! In piazza Capitano è arrivato il Circo Peppino Medini, per tre giorni di stupore è divertimento con lo spettacolo "Il viaggio nel tempo".

Acrobazia, trapezismo, equilibrismo, giocoleria, clown e magia: i numeri sono basati sulla sola bravura e professionalità dei suoi artisti, senza coinvolgere alcun animale.

Fabrizio Medini nasce a Torino nel 1967, terza generazione di saltimbanchi. È spiccato fin da bambino il suo talento, che già negli anni ’90 diviene il responsabile della “messa in scena” del circo del padre Peppino Medini. Nel 2010, poi, apre la propria attività con la licenza, portando avanti tutt'oggi, con passione e tenacia, nome di famiglia del Circo Peppino Medini. Le stesse condivise con la moglie Dulce, anche lei circense, e trasmesse ai figli Josef, Cristian, Davide e Fabio.

"Per me la disciplina è essenziale, estremamente importante." - racconta Medini - "Ci tengo ad offrire al pubblico uno spettacolo di alto livello, differente ed emozionante. Sono tantissime e quotidiane le ore di allenamento, per questo più di tutto questo mestiere è passione. Mi batte ancora oggi il cuore a pensarci, come da bambino. Non sono stati facili quest'ultimi due anni a causa della pandemia, ma abbiamo tenuto duro e sperato tanto. Siamo pronti per coinvolgere e far divertire grandi e piccini!"

Originalità, accurata regia e straordinaria bravura dei suoi artisti, apprezzata a livello internazionale. Il Circo Peppino Medini vanta partecipazioni al festival di Mirabilia, alla trasmissione televisiva "Tu si che Vales" con un apprezzamento del 98% da parte del pubblico, ma anche un'esibizione di fronte a Papa Francesco.

Lo scorso giugno, inoltre, è stato il set di "L’uomo che disegnò Dio", il film diretto e interpretato da Franco Nero che ha segnato il ritorno al cinema di Kevin Spacey. Già un altro film di successo aveva visto impegnato il prestigioso Circo, nel 2006 con "Prima di lunedì".

A Dronero il Circo Peppino Medini si esibirà in un primo spettacolo stasera, venerdì 18, alle ore 21.00. Domani, sabato 19 febbraio, doppio appuntamento, alle ore 16.30 e alle ore 21.00, e concluderà la sua tappa dronerese domenica 20 febbraio con uno spettacolo alle ore 16.30.

Per la sicurezza degli spettatori saranno rispettate tutte le normative anticovid.