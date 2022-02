Provincia, dopo due mesi consiglieri ancora senza deleghe

Mai come nella consultazione del 18 dicembre scorso i partiti si erano mostrati tanto eccitati per l’elezione dei 12 consiglieri provinciali.

A spoglio avvenuto, il centrodestra aveva cantato vittoria; il centrosinistra, pur ridimensionato, sosteneva di non aver perso e la neoformazione di Costa, “Granda in Azione” si era posta come ago della bilancia.

Anche Fratelli d’Italia, unica forza politica di opposizione governativa, aveva visto eletto per la prima volta un proprio rappresentante.

Per una ventina di giorni l’ente Provincia era ritornato in auge, quasi che fosse divenuto l’ambito da cui potessero derivarne nuovi equilibri politici tra coalizioni avverse, ma anche per misurare i rispettivi rapporti di forza interni.

Poi, la coltre dell’oblio è tornata a calare sul palazzo di corso Nizza e l’euforia ha lasciato il posto all’indifferenza.

Sono trascorsi due mesi e non risulta che il presidente Federico Borgna abbia ancora assegnato le deleghe.

Evidentemente qualcosa non torna oppure va bene così a tutti, sinistra, destra e centro, visto che nessuno ha finora avuto da eccepire.

Il mandato di Borgna scade fra pochi mesi.

A questo punto è verosimile ipotizzare che non vengano più assegnate deleghe ma che la gestione della Provincia avvenga collegialmente.

Situazione che, in qualche misura, fa comodo a tutti perché l’ecumenica “grosse koalition” creava (apparentemente) imbarazzo a tutti, dal Pd a Fratelli d’Italia.

Borgna dunque uber alles fino al termine della scadenza del suo doppio ruolo di sindaco di Cuneo e di presidente della Provincia?

Se ne andrà da vincitore, o almeno da gran tessitore qual è, avendo saputo tenere a bada ambizioni e appetiti dei partiti, pronto a nuove avventure quando dovrà lasciare sia via Roma che corso Nizza.

La partita vera per la Provincia, tra centrosinistra e centrodestra con Costa terzo incomodo, si giocherà dopo le comunali, quando gli amministratori saranno chiamati ad eleggere il nuovo presidente.

Nel frattempo, le deleghe possono dunque attendere.

Del resto, non risulta che alcuno le abbia reclamate.