Calcio Serie D: sesta di ritorno, il Fossano riceve l'RG Ticino

Si gioca, domenica pomeriggio, la sesta giornata di ritorno sui campi del girone A di Serie D.

Il campionato è ormai entrato nel vivo: punti pesanti quelli in palio in ogni sfida per gli obiettivi di ciascuna squadra.

Particolarmente interessante (e delicata) la partita che attende il Fossano di Viassi, in un buon momento di forma nonostante la sconfitta di pochi giorni fa contro la Sanremese. I blues ricevono l'RG Ticino con l'obiettivo di dimezzare lo svantaggio in classifica che attualmente è di sei punti.

Impegno esterno per il Bra, nel derby piemontese con il Gozzano mentre il Saluzzo ospiterà la Sanremese seconda in classifica.

Promette scintille anche Chieri-Varese.

Fischio d'inizio alle 14,30.

PARTITE E DESIGNAZIONI ARBITRALI

Asti-Derthona: Dylan Marin di Portogruaro

Borgosesia-Imperia: Stefano Moretti di Como

Casale-Caronnese: Andrea Mazzerdi Conegliano

Chieri-Varese: Gabriele Sacchi di Macerata

Fossano-RG Ticino: Thomas Bonci di Pesaro

Gozzano-Bra: Alessio Marra di Mantova

Lavagnese-Sestri Levante: Francesco Gai di Carbonia

Novara-Ligorna: Leonardo Di Mario di Ciampino

Pont Donnaz-Vado: Giuseppe Morello di Tivoli

Saluzzo-Sanremese: Antonio Di Reda di Molfetta