Questa sera alle 21 ritorna “TimeOut”! Ospiti Veronica Bisconti, Bruno Napolitano, Giorgia Mazzon e Giuditta Lualdi

Questa sera alle ore 21 ritorna “TimeOut”, il format sul Campionato di Volley Femminile di Serie A2. Titolo della 17^ puntata “Sprint verso i play-off”, Ospite in studio il libero della Lpm Bam Mondovì Veronica Bisconti.

Tre i collegamenti previsti. Si comincia con l’allenatore della Ranieri Soverato Bruno Napolitano, prossimo avversario del Puma. Il secondo collegamento sarà con la centrale nonché capitano della Futura Giovani Busto Arsizio Giuditta Lualdi. Il terzo intervento in diretta vedrà come protagonista l’opposto della Ipag Sorella Montecchio Giorgia Mazzon.

Nel corso della puntata saranno trasmesse in esclusiva le interviste con l’allenatore dell’Eurospin Ford Sara Pinerolo Michele Marchiaro, con l’allenatore della Lpm Bam Mondovì Matteo “Bibo” Solforati e con la centrale del Puma Sofia Ferrarini.

Ricordiamo che “TimeOut” viene trasmessa in home page e su Facebook di Targatocn.it (per la provincia di Cuneo), PiazzaPinerolese.it (per l’area del Pinerolese) e Informazioneonline.it (per l’area di Busto Arsizio).