Volley femminile A1 - Bosca S.Bernardo Cuneo, contro Conegliano serve una prova d'orgoglio

È una Bosca S.Bernardo Cuneo ferita quella che domenica 20 scenderà in campo al Palaverde di Villorba contro la Prosecco DOC Imoco Volley Conegliano nella settima giornata del girone di ritorno (ore 17:00, diretta streaming su https://www.volleyballworld.tv/.

Le gatte sono infatti reduci dalle due severe sconfitte con Igor Gorgonzola Novara e Unet e-work Busto Arsizio maturate nel giro di cinque giorni che hanno interrotto una serie di dieci partite consecutive a punti. Se la sfida contro le pantere è di quelle da far tremare le gambe, le cuneesi sono chiamate a una prova d’orgoglio per ritrovare fiducia in vista del trittico Chieri-Roma-Monza.

QUI BOSCA S.BERNARDO Dopo un giorno di riposo e di riflessione la Bosca S.Bernardo Cuneo è tornata in palestra venerdì mattina per una seduta di pesi e una seduta di tecnica. La sconfitta nel recupero della tredicesima giornata di andata ha lasciato il segno soprattutto per le modalità con cui è maturata. Dopo un buon avvio, che le ha portate a condurre 15-20, le gatte si sono spente improvvisamente per cedere in volata il primo parziale (25-23). Dal secondo set è stata notte fonda nella metà campo biancorossa, dove la girandola di cambi effettuata da coach Pistola non ha sortito gli effetti sperati. Le cuneesi non sono mai sembrate in grado di riprendere il pallino del gioco e affrontare la Unet e-work Busto Arsizio ad armi pari. Un ulteriore e preoccupante passo indietro rispetto alla brutta prestazione del derby con la Igor Gorgonzola Novara, in cui la Bosca S.Bernardo Cuneo aveva almeno avuto la forza di tornare in scia nelle fasi centrali e finali del secondo e del terzo parziale. Tra le poche note liete della sconfitta di Busto c’è il ritorno di Ilaria Spirito, che si è fatta sentire in seconda linea e anche al termine del match con un’analisi obiettiva di quanto accaduto. A partire dal derby delle bollicine con Conegliano, il terzo stagionale dopo quello casalingo dello scorso 14 novembre e quello di Coppa Italia, servirà un’inversione di rotta per ritrovare quelle certezze e quegli automatismi che avevano permesso alle biancorosse di portare a casa punti per dieci partite di fila. Riacquistare fiducia è fondamentale per affrontare nel migliore dei modi l’ultimo scorcio di regular season a partire dal derby con la Reale Mutua Fenera Chieri di domenica 27.

A MONZA CON I CRAZY CATS BIANCOROSSI La tifoseria cuneese organizza la trasferta a Monza per la partita di domenica 6 marzo (ore 17:00); per informazioni e prenotazioni è possibile contattare Roberto Morra (339.7788740).

AL VIA LUNEDÌ 21 LA PREVENDITA PER IL DERBY CON CHIERI La prevendita per l’atteso derby con la Reale Mutua Fenera Chieri di domenica 27 (ore 19:30, diretta Sky Sport Arena) prenderà il via lunedì 21 alle ore 9:30 in sede (lunedì-venerdì ore 9:30-12:00 e 16:00-18:30) e online su www.liveticket.it.

GINO PRIMASSO, DIRETTORE SPORTIVO BOSCA S.BERNARDO CUNEO «Sapevamo di avere un trittico di partite decisamente difficili (derby con Novara e trasferte a Busto e Conegliano). Credo che la nostra squadra, che ha tirato così tanto dal punto di vista fisico e soprattutto mentale per portare a casa dieci risultati utili consecutivi, poi abbia un po’ pagato lo sforzo. Domenica a Conegliano mi aspetto una reazione non soltanto emotiva, ma ragionata. A parte gli ultimi due set con Busto, in cui non abbiamo giocato, noi abbiamo sempre fatto il nostro. Conegliano è la solita corazzata che tutti conosciamo, ma nella sfida con loro non è vero che non abbiamo niente da perdere. Abbiamo molto da perdere, perché perdere come abbiamo fatto a Busto non è piaciuto a nessuno e lascia delle scorie: dobbiamo eliminarle e tornare a essere la squadra di prima. Conegliano è un passaggio in vista delle sfide del finale della regular season, in cui affronteremo tante squadre che giocheranno fino all’ultimo pallone. L’obiettivo è quello di conquistare la miglior posizione possibile nella griglia playoff, e possiamo farlo soltanto tornando a fare il nostro gioco, che ha dato fastidio a tutti. Chiudiamo la parentesi Busto e ripartiamo».

LE AVVERSARIE Dopo il netto k.o. con Monza la Prosecco DOC Imoco Volley Conegliano ha rialzato la testa con due 3-0 consecutivi ai danni di Busto in campionato e del Chemik Police in CEV Champions League. Le pantere sono attualmente terze in classifica con 40 punti in 16 partite disputate.

I PRECEDENTI Conegliano si è aggiudicata tutti e nove i confronti disputatisi finora. Nei due precedenti stagionali successo delle venete al tie-break nella sfida di andata e vittoria 3-1 nei quarti della Coppa Italia Frecciarossa disputatisi al Palaverde lo scorso 30 dicembre.

LE EX Lucille Gicquel nella passata stagione ha vinto tutto con la maglia di Conegliano

GLI ARBITRI Giuseppe Curto e Enrico Autuori

COME SEGUIRE IL MATCH DA CASA L’incontro verrà trasmesso in diretta streaming su Volleyball World TV (https://www.volleyballworld.tv/).