Da Sommariva del Bosco, passando per San Marino, Frio punta all’Eurovision

Frio, cantante di Sommariva del Bosco con origini brasiliane, ha conquistato l’accesso alla finale emergenti del concorso “Una voce per San Marino”, in programma stasera, venerdì 18 febbraio.

In caso di piazzamento all’interno della top 9 in classifica generale, per il 21enne si spalancheranno le porte della finalissima “big”, dove contenderà agli altri artisti non solo la vittoria della kermesse, ma anche la possibilità di rappresentare San Marino all’Eurovision Song Contest 2022, in programma a Torino dal 10 al 14 maggio.

Direttamente dalla Repubblica del Titano, Frio (alias Yuri Vidal) non ha celato la propria felicità per il periodo magico che sta vivendo: “È una meravigliosa esperienza, a prescindere da come andrà a finire. La sto affrontando con grande spensieratezza, ma anche con emozione.

Nonostante la giovane età, mi ritrovo qui in qualità di cantante indipendente, senza etichette alle spalle, a portare in scena uno stile del tutto nuovo. La mia sfida personale l’ho già vinta, anche se non nascondo che arrivare in finale big mi piacerebbe moltissimo, considerati gli enormi sacrifici fatti dalla mia famiglia in tutti questi anni per consentirmi di credere in questo sogno.

L’adrenalina è a mille, anche perché essere giudicato, tanto a scuola quanto nella mia carriera, mi ha sempre creato un po’ di agitazione”.

Sono due i singoli inediti con cui il cuneese si è presentato a “Una voce per San Marino” (categoria emergenti): “A noite toda” (“Tutta la notte”) e “Tempesta”.

In particolare, il primo brano alterna parti cantate in lingua italiana ad altre in portoghese ed è caratterizzato da uno stile funk tipico del Brasile, al quale si aggiunge una pennellata di pop: “Si tratta comunque di una canzone molto romantica, che vede il protagonista innamorarsi a prima vista di una ragazza. Tutto si ferma quando la vede e la narrazione è molto passionale”, ha commentato Frio. “Tempesta” è invece una traccia totalmente in italiano e, come per “A noite toda”, ad oggi non ne è stata ancora calendarizzata l’uscita sulle piattaforme digitali, che in ogni caso non avverrà sino al termine del contest.

Nel contempo, l’artista è uscito vittorioso dalla semifinale di ieri e nella serata odierna tenterà di replicare l’impresa (diretta dalle 21.10 su RTV San Marino, qui il link per seguire lo streaming: https://www.sanmarinortv.sm/programmi/web-tv).

Qualora dovesse accedere alla finalissima di sabato, alla quale prenderanno parte volti noti della musica italiana (Achille Lauro, Valerio Scanu, Ivana Spagna, Alberto Fortis e molti altri), Frio terrebbe fede al suo fioretto: “Sono pronto a tingermi i capelli di rosa! Magari non subito, visto che mi trovo lontano da casa, ma al mio ritorno prometto che lo farei”.

Intanto, prima di esibirsi, stasera non rinuncerà al suo tradizionale momento con Dio: “Sono molto credente e prima di salire sul palco non mi limito a scaldare la voce. Recito una preghiera, non potrei farne a meno”.