Il quartiere Gramsci di Cuneo festeggia il carnevale con giochi, tornei e il clown Arturo

Gli educatori di comunità del progetto La Boa nell’estate e autunno 2021 hanno presidiato gli spazi aggregativi informali del quartiere Donatello e Gramsci. In particolare in quest’ultimo quartiere l’attenzione si è concentrata sull’animare il parco di Piazza Secondo Reggimento Alpini.



Gli operatori della Boa hanno portato le storie del Kamishibai, i Grandi Giochi con Jenga, Forza 4, bocce, palloni e anche i Primi rimbalzi, un laboratorio di street basket per i bimbi e ragazzi del quartiere. Dopo la pausa invernale c’è voglia di tornare ad animare il parco e quale momento migliore se non il carnevale?



Per questo abbiamo deciso di organizzare insieme all’Oratorio Salesiano, Carnevale in Quartiere! Una festa per i bimbi del quartiere che si svolgerà giovedì 24 febbraio a partire dalle 16, dove sarà possibile giocare insieme agli animatori dell’oratorio e ai Grandi Giochi e avremo anche lo spettacolo del Clown Arturo che rallegrerà tutto il quartiere con magia, musica e danze.



Per i ragazzi più grandi delle medie ci saranno invece dei tornei di calcio, pallavolo e basket a partire dalle 16.30 in Oratorio, dove sarà possibile riunirci grandi e piccoli alle 18 per la merenda.



Per le attività dei piccoli siete invitati a confermare la presenza al 3357917146 (Gianluca) con un messaggio whats app, per i tornei delle medie le iscrizioni si fanno direttamente in oratorio.