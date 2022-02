La festa di Carnevale della Biblioteca di Alba: spettacolo di magia e merenda

Martedì 1 marzo, alle ore 16.30, nella sala Riolfo (cortile della Maddalena), si festeggia il Carnevale con la Biblioteca civica “G. Ferrero”. Chi lo desidera può partecipare mascherato.

Il pomeriggio si apre con lo spettacolo dell’artista Bingo, “Operazione Mago”. Come sono diventati maghi i più grandi illusionisti della storia? Leggendo moltissimo (e non solo libri di magia).

“Operazione Mago” è uno spettacolo di magia speciale perché è talmente coinvolgente che, alla fine, tutti gli spettatori, grandi e piccoli, saranno maghi (almeno un po'). Carte, palline, dadi, sturalavandini, un metro di legno e tanti altri oggetti di uso comune possono, nella loro semplicità, tornare molto utili per diventare maghi, ma anche per coltivare la curiosità e la creatività.

Al termine dello spettacolo merenda per tutti e a seguire, nel cortile della Maddalena, battaglia di coriandoli giocosa, controllata e in sicurezza, con sottofondo musicale. La festa si svolgerà nel rispetto delle disposizioni anti Covid-19. Le persone dai 12 anni in su sono tenute a esibire il green pass rinforzato e a indossare la mascherina FFP2 all’interno della sala.

La partecipazione è gratuita, la prenotazione obbligatoria su http://bibliotecacivicadialba.eventbrite.com.

Per informazioni si può telefonare al numero 0173 292468 oppure spedire una mail a prestito@comune.alba.cn.it.