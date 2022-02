Ricomincia il corso di Cucina Base con Paolo Pavarino

Anche se le risorse sul web per chi vuole imparare a cucinare sono infinite, seguire un corso con uno chef professionista, mettere le mani sugli strumenti di una cucina professionale ed essere consigliati in modo personale dell’insegnante ha risultati del tutto diversi da quelli osservati dopo aver eseguito passo passo le indicazioni scaricate dai migliori siti di ricette.

Nella sede di Mondovì del Cfpcemon ricomincia il corso serale per le persone che vogliono imparare le basi della cucina.

Si tratta del primo modulo della durata di 50 ore curato dallo chef Paolo Pavarino con cui i partecipanti (massimo 16) potranno scoprire tecniche base, i principali metodi di cottura e gli strumenti giusti per poter servire in tavola antipasti, primi, secondi e semplici dolci che corrispondono alle aspettative degli aspiranti chef. A questo primo corso possono poi seguire altri moduli come quello di Pasticceria e quello di tecniche avanzate fino a conseguire la qualifica.



Il corso in partenza fa parte del Catalogo Formazione Continua Individuale 2019-2021 rivolto titolari e dipendenti per cui la Regione Piemonte copre il 70% delle spese: il totale del corso sarebbe di 550 euro ma i partecipanti pagheranno solo il 30% ovvero 165,00 €





Le lezioni si terranno a partire dal mese di marzo il lunedì dalle 18.30 alle 22.30. Tutte le persone interessate possono:

rivolgersi alla segreteria in via Conti di Sambuy 26 a Mondovì,

Preiscriversi tramite il sito web http://www.cfpcemon.it/it/course-details?ref=16461/

Telefonare al n° 0174-42135

oppure mettersi in contatto con il Cfpcemon tramite i canali social Facebook https://www.facebook.com/cfpcemon e Instagram https://www.instagram.com/cfp.cemon/