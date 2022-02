A Bra pronti cinque progetti dedicati ai lavori pubblici in città

Il Comune di Bra si prepara a nuovi interventi in città, grazie ai fondi del Pnrr. Ne parliamo con l’assessore ai lavori pubblici Luciano Messa: «Periodicamente escono dei bandi a cui cerchiamo di partecipare, se conformi ai nostri programmi. Recentemente, ne è uscito uno relativo alla messa in sicurezza del territorio e degli edifici, per cui abbiamo proposto 5 progetti. Questi riguardano la messa in sicurezza di strada Franca e di viale Industria, la riqualificazione energetica della Scuola Primaria Rita Levi Montalcini, la messa in sicurezza e riqualificazione della Scuola dell’Infanzia Collodi e del Museo Craveri».

Sottolinea Messa: «Questo avviene in quanto l’Amministrazione nel tempo si è dotata in anticipo di una serie di progetti che siano pronti per l’uscita dei bandi. Voglio ringraziare di cuore l’intera struttura comunale per la grande capacità di adeguarsi quotidianamente alle esigenze che questi impongono».

Dal 28 febbraio partiranno inoltre i lavori di rifacimento e ripristino della pavimentazione in porfido dell’area rialzata di piazza XX Settembre. Precisa l’assessore: «In Giunta abbiamo approvato un progetto per la sistemazione dei materiali nobili in città, in particolare porfido e pietre, a cui saranno destinati circa 60 mila euro, di cui un terzo circa a piazza XX settembre. L’intervento andrà a sanare le problematiche segnalateci nei mesi scorsi, dovuti al suo largo utilizzo pedonale, in particolare durante il mercato. Successivamente, ci rivolgeremo alle altre piazze principali della città, come Caduti e Carlo Alberto».