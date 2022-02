A Santo Stefano Belbo progetti al via per la nuova scuola materna, il museo del vecchio mulino e la passeggiata nel fiume Belbo

Tre importanti progetti per più di 2 milioni di Euro di investimento. Il Comune di Santo Stefano Belbo si appresta a mesi che permetteranno al paese di diventare più interessante a livello turistico e scolastico.

La costruzione della nuova scuola materna, il restauro e la realizzazione di un museo partendo dal vecchio mulino nel centro storico per il progetto “Un paese ci vuole”, e il sentiero per passeggiare nell’alveo del fiume Belbo sono i tre traguardi da raggiungere.



Ne abbiamo parlato con il sindaco Laura Capra che afferma: «Il paese è atteso da tre importanti interventi che ne aumenteranno l’attrattiva. Capitolo istruzione: abbiamo appaltato i lavori per la nuova scuola materna che verrà ospitata in un edificio moderno, antisismico e concepito per il risparmio energetico, che sorgerà in via IV Novembre. L’attuale sede verrà demolita. Un investimento importante da 2 milioni e 100 mila Euro circa, di cui 500 mila finanziati dal Comune per far fronte all’aumento delle materie prime che ha fatto aumentare il costo dell’opera dagli originali 1 milione e 600 mila Euro, cifra coperta da fondi della Regione Piemonte».



«Oltre a questo, prosegue il primo cittadino, sono iniziati i lavori del I lotto di messa in sicurezza per il restauro del vecchio mulino in centro paese. Verranno fatti interventi di ammodernamento, ed il mulino resterà funzionante e sarà ancora più attraente grazie ad un museo della tradizione, concepito per rendere la visita sempre più esperienziale, grazie a un percorso multimediale e multisensoriale. Questo intervento rientra nel progetto “Un paese ci vuole”, nato per valorizzare Santo Stefano Belbo con interventi di questo genere».



Sempre per il progetto del mulino, il geometra del Comune Maurizio Pignatelli aggiunge: «I lavori appena iniziati riguardano il primo lotto per la messa in sicurezza, inserito in un più ampio progetto generale attinente anche la rifunzionalizzazione dell’edificio della Scuola dell’Infanzia Regina Margherita a seguito della realizzazione della nuova Scuola dell’Infanzia. Si prevede nello specifico la demolizione della parte di struttura aperta utilizzata come vecchio cascinale (mantenendo i muri perimetrali originali) e la realizzazione di una nuova struttura portante metallica che servirà per ospitare le nuove destinazioni d’uso previste in quella porzione di fabbricato.

Il progetto generale infatti prevede la rifunzionalizzazione dell’ex scuola dell’infanzia collegata alla ristrutturazione del Vecchio Mulino per attività museali espositive e didattiche, con lo scopo di realizzare un unico polo concentrando diverse attività in due edifici storici adiacenti e direttamente collegati tra loro.

All’interno dell’edificio del mulino è anche prevista la realizzazione di un Museo Multisensoriale che proporrà, tra le altre cose, al visitatore la percezione autentica del funzionamento di un vero e proprio mulino nella sua piena attività oltre alla presentazione, lavorazione, preparazione e degustazione dei prodotti tipici del territorio».

E si guarda anche alla natura con l’iniziativa “Belbo, un fiume a vivere”: «Il nostro con altri paesi bagnati dal fiume Belbo, abbiamo aderito a questa iniziativa tesa a riqualificare la flora e la fauna del Belbo. Verrà creata una passeggiata nell’alveo del torrente, grazie ad un investimento di 100 mila Euro, ottenuti da finanziamento. Un bel modo per far avvicinare i turisti alla natura, camminando nel letto di un fiume che solca il territorio di diversi Comuni».