Centinaia di no green passa a Cuneo per l'aperitivo resistente e libero [FOTO E VIDEO]

Erano centinaia, all'inizio 200, poi 300 e poi molti di più, anche perché si sono unite persone di passaggio e curiosi. Tutti a mangiare e bere in via Roma, per l'aperitivo libero e resistente, organizzato dai gruppi No green pass della provincia di Cuneo.

Organizzatissimi, muniti di tavolini, piatti e bicchieri e vcibo di ogni sorta, dalle patatine alle torte salate agli affettati alle focacce. e poi succhi, vino, bevande di ogni tipo.

Un clima di festa iniziato in piazza Virginio, dove i partecipanti si sono dati appuntamento, per arrivare davanti al Munipio e nelle zone limitrofe, andando avanti ad oltranza.

Unica regola, dettata da uno dei promotori, il consigliere comunale Beppe Lauria, "sorridere e divertirsi". Inutile dire che di mascherine, all'aperto, certo, ma comunque in evidente assembramento, nemmeno l'ombra.