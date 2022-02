Da Limone a Tenda e ritorno, a piedi e in treno: continuano le iniziative per la difesa della Cuneo-Nizza

Oggi, sabato 19 febbraio, si è svolta una camminata gratuita organizzata dalla guida naturalistica Luca Giraudo di Looking Around: “Tenda, tra natura e storia” con ritrovo alla stazione di Limone e camminata di 2 ore fino a Tenda.

Con l'occasione, per il terzo weekend consecutivo un buon numero di viaggiatori provenienti dalla val Vermenagna ha inscenato alcune attività di protesta propositiva a favore del rafforzamento della linea ferroviaria Cuneo-Nizza e dell'istituzione del parco europeo Marittime - Mercantour, quali volani anche economici per il territorio transfrontaliero.

Come insegna Gramsci, “Agitatevi, perché avremo bisogno di tutto il nostro entusiasmo. Organizzatevi, perché avremo bisogno di tutta la nostra forza”.

Diversi cittadini, da settimane, si agitano e sono sempre più organizzati. Ne risentono, positivamente, anche le navette gratuite Limone-Tende, ormai, sempre più piene di camminatori, attivisti e curiosi. Un fenomeno che colpisce per la crescita del movimento spontaneo. Oggi la manifestazione è stata una giocosa e interessante escursione guidata gratuita da lookingaround.it, a dimostrazione che solo uniti di vince.

Quello di oggi è stato un evento gratuito proprio a favore dell'uso del treno per escursionisti poco allenati e curiosi di natura. Raggiungere Tenda da Limone sui "treni della neve" è gratuito fino al 27 febbraio 2022. Durante il tragitto è stato possibile, per i partecipanti, rendersi conto dall'alto della devastazione della tempesta Alex in Val Roya. Non solo, i partecipanti hanno visitato il Museo delle Meraviglie di Tenda, gratuito.